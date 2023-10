Erlan­gen. Bei einer Fei­er in einer Erlan­ger Dis­ko­thek, kam es am Mon­tag, kurz vor Mit­ter­nacht, zwi­schen zwei alko­ho­li­sier­ten Erlan­gern zu einem Streit. Der 22-jäh­ri­ge Geschä­dig­te soll wohl den 18-jäh­ri­gen Täter in der Dis­ko­thek berührt haben, was die­sen miss­fiel. Im Ver­lau­fe des Strei­tes, schlug dann der 18-jäh­ri­ge sei­nen Kon­tra­hen­ten unver­mit­telt ins Gesicht. Dies wur­de unter ande­rem durch eine ein­tref­fen­de Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt beob­ach­tet und durch die­se wur­den die Streit­häh­ne getrennt. Es kam zu kei­nen schwe­re­ren Ver­let­zun­gen, jedoch erwar­tet den Schlä­ger eine Anzei­ge wegen Körperverletzung.

Erlan­gen. Am frü­hen Abend des 02.10.2023 befuhr ein 33-jäh­ri­ger Erlan­ger mit sei­nem Fahr­rad einen Rad­weg im Erlan­ger Süden. Der 33-jäh­ri­ge war jedoch nicht uner­heb­lich alko­ho­li­siert, wes­halb er in Schlan­gen­li­ni­en fuhr und mit dem Fahr­rad bedenk­lich schwank­te. Als ihm hier­bei eine 42-jäh­ri­ge Erlan­ge­rin, eben­falls auf einem Fahr­rad, ent­ge­gen­kam, schwank­te er wie­der in deren Rich­tung und stieß mit ihr zusam­men. Bei­de Per­so­nen stürz­ten dann zu Boden und ver­letz­ten sich leicht. Eben­so ent­stand ein Sach­scha­den am Fahr­rad der Fahr­rad­fah­re­rin. Dem Ver­ur­sa­cher wur­de auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung eine Blut­pro­be ent­nom­men und ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und fahr­läs­si­ger Körperverletzung.