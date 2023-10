Nach 33 Dienst­jah­ren ver­ab­schie­det sich der Lei­ter des Fach­be­reichs Abfall­wirt­schaft im Land­rats­amt Bay­reuth Dr. Peter-Micha­el Haber­mann in den Ruhe­stand. Der gebür­ti­ge Ber­li­ner stu­dier­te an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth Diplom-Geo­öko­lo­gie. Nach sei­ner Pro­mo­ti­on im Jahr 1989 war er zunächst kurz­zei­tig für eine land­wirt­schaft­li­che For­schungs­an­stalt tätig, bevor er im Okto­ber 1990 beim Land­kreis Bay­reuth die Lei­tung des neu gebil­de­ten Sach­ge­biets Abfall­wirt­schaft ein­ge­stellt wur­de. Unter sei­ner Regie wur­de die Abfall­ent­sor­gung stän­dig zeit­ge­mäß unter den Aspek­ten der Umwelt­freund­lich­keit sowie der Abfall­re­du­zie­rung und ‑ver­wer­tung wei­ter­ent­wickelt. Zahl­rei­che öffent­lich­keits­wirk­sa­me Pro­jek­te mit dem Ziel der Auf­klä­rung zur Müll­ver­mei­dung und zur rich­ti­gen Ent­sor­gung von Abfäl­len – wie bei­spiels­wei­se die Umweltkampagne_​Let’s go Mehrweg_​– gehen ent­schei­dend auf sei­ne Initia­ti­ve zurück. Maß­geb­lich betei­ligt war er auch an der Ein­füh­rung der Bio­ton­ne im Land­kreis Bay­reuth Anfang der 1990er Jah­re sowie am Bau und der tech­ni­schen Erneue­rung moder­ner Kompostierungsanlagen.