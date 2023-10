Das The­ma Nach­hal­tig­keit gewinnt rasant an Bedeu­tung, und das nicht nur aus öko­lo­gi­scher, son­dern auch aus betriebs­wirt­schaft­li­cher Sicht. Es ist ein Para­dig­men­wech­sel, der vie­le Bran­chen her­aus­for­dert. Eine die­ser Bran­chen ist die Druck­in­du­strie, die für ihren Betrieb erheb­li­che Men­gen an Ener­gie benö­tigt. Unter­stüt­zung bei die­ser anspruchs­vol­len Auf­ga­be, effi­zi­en­ter und umwelt­freund­li­cher zu wer­den, gibt es durch Energieberater.

Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg möch­te den Unter­neh­men der Regi­on ein akti­ves Ange­bot unter­brei­ten und orga­ni­siert des­halb in regel­mä­ßi­gen Abstän­den, gemein­sam mit dem Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses sowie den bei­den Wirt­schafts­kam­mern, Ener­gie­be­ra­tun­gen in den Fir­men selbst. Zusam­men mit einem Ener­gie­ef­fi­zi­enz-Exper­ten gab es kürz­lich im Rah­men die­ser Ener­gie­sprech­ta­ge ein Initi­al­ge­spräch bei „Lou­is Hof­mann Druck und Ver­lags­haus GmbH & Co​.KG“ in Son­ne­feld. Ziel war es, der Drucke­rei Ener­gie­spar­po­ten­tia­le aufzuzeigen.

Nach einem Erst­ge­spräch, wel­ches auch eine Füh­rung durch das Unter­neh­men ein­schloss, führ­te Olaf Sin­gen­donk, der Ener­gie-Effi­zi­enz-Exper­te der sino­la GmbH, die Betei­lig­ten in die Welt der Ener­gie­ef­fi­zi­enz und För­der­mög­lich­kei­ten ein. Und hier wur­de schnell klar: Mit der rich­ti­gen Nut­zung von För­der­gel­dern kön­nen erstaun­li­che Ver­bes­se­run­gen erzielt wer­den, wel­che sich schon nach kur­zer Zeit lohnen.

Bereits vor der Ener­gie­be­ra­tung wur­de in einem ersten Schritt die Beleuch­tung in der Pro­duk­ti­ons­hal­le auf strom­spa­ren­de LED-Tech­no­lo­gie umge­rü­stet. Nun sind die Büros an der Rei­he, und dank des pas­sen­den Antrags beim Bun­des­amt für Wirt­schaft und Aus­fuhr­kon­trol­le (BAFA) wird die­se Umrü­stung unter­stützt. Olaf Sin­gen­donk zeig­te sich opti­mi­stisch: „Bereits nach 3 Jah­ren wer­den sich die­se Kosten amortisieren.“

Die näch­ste Etap­pe der Maß­nah­men im kom­men­den Jahr umfasst eine Dach­sa­nie­rung in Kom­bi­na­ti­on mit der Instal­la­ti­on von Pho­to­vol­ta­ik. Eine PV-Anla­ge mit fast 100 kW Lei­stung ver­spricht eine jähr­li­che Ener­gie­ein­spa­rung in einer Grö­ßen­ord­nung von etwa 16.000 Euro. Die­se Inve­sti­ti­on wird sich eben­falls zeit­nah, näm­lich nach etwa 7,5 Jah­ren, gelohnt haben.

Die Geschäfts­füh­rer des tra­di­ti­ons­rei­chen und bereits 1905 gegrün­de­ten Unter­neh­mens, die Brü­der André und Mir­ko Sche­ler, zeig­ten sich dank­bar für das Ange­bot der Wirt­schafts­för­de­rung und den Besuch des Ener­gie­be­ra­ters. Ohne die Exper­ti­se des Fach­manns in Sachen Tech­nik und För­de­run­gen, wäre ver­mut­lich nicht der pas­sen­de Maß­nah­men­mix her­aus­ge­kom­men und wären För­der­mög­lich­kei­ten viel­leicht auch nicht genutzt wor­den. Nun sind die Geschäfts­füh­rer nicht nur froh über die erheb­li­chen Kosten­ein­spa­run­gen, son­dern auch über den Bei­trag zu mehr Nach­hal­tig­keit, den die­se Maß­nah­men zukünf­tig lei­sten. Sie sehen sich auf dem rich­ti­gen, span­nen­den und zukunfts­wei­sen­den Weg, um ihr Unter­neh­men nicht nur effi­zi­en­ter und damit wett­be­werbs­fä­hig, son­dern auch umwelt­freund­li­cher zu gestal­ten. Zu den Kun­den von Lou­is Hof­mann zäh­len ver­schie­de­ne Bran­chen, dar­un­ter Ver­si­che­run­gen, Auto­mo­ti­ve, Spiel­wa­ren und Verlage.

Die näch­sten Ener­gie­sprech­ta­ge der Wirt­schafts­för­de­rung und des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments des Land­krei­ses Coburg fin­den am 17. Okto­ber (IHK-Betrie­be) und 18. Okto­ber (HWK-Betrie­be) statt.

Anmel­dun­gen nimmt die Wirt­schafts­för­de­rung bis zum 10. Okto­ber online unter https://​www​.land​kreis​-coburg​.de/​f​o​r​m​u​l​a​r​e​/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​l​r​a​c​o​b​u​r​g​/​E​n​e​r​g​i​e​b​e​r​a​t​ung oder tele­fo­nisch unter 09561/415‑5106 entgegen.