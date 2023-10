Am heu­ti­gen Mitt­woch waren Chri­sti­ne Fried­lein und Chri­stoph Hof­mann, stell­ver­tre­tend für die Händ­ler­schaft der Kulm­ba­cher Innen­stadt, zu Gast bei Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann im Rat­haus. Anlass hier­für war der öffent­lich for­mu­lier­te Wunsch der Händ­le­rin­nen und Händ­ler, an einem Run­den Tisch zusam­men zu kom­men, an dem sich Gastro­no­mie, Händ­ler­schaft und die Stadt Kulm­bach über den Sta­tus Quo im Bereich Han­del und Gastro­no­mie aus­tau­schen können.

Gemein­sam ver­ein­bar­te man nun einen Ter­min: Am 25. Okto­ber 2023 wird um 19:00 Uhr im Saal der Dr.-Stammberger-Halle eine öffent­li­che Zusam­men­kunft statt­fin­den, zu der die Kulm­ba­cher Händ­ler ein­la­den werden.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bewer­te­te das heu­ti­ge Gespräch als sehr posi­tiv: „Wir konn­ten bereits heu­te eini­ge Punk­te anspre­chen, die wir nun auch im gro­ßen Rah­men mit den Betei­lig­ten bespre­chen wol­len. Es soll bei dem ver­ein­bar­ten run­den Tisch um Ver­an­stal­tun­gen in der Innen­stadt, um Aktio­nen des Ein­zel­han­dels, die Unter­stüt­zung der Stadt und auch um mög­li­che För­der­mög­lich­kei­ten für den Kulm­ba­cher Ein­zel­han­del bzw. die Kulm­ba­cher Innen­stadt gehen“.

Zu einem Aus­tausch über poten­ti­el­le För­der­pro­gram­me wer­den auch Ver­tre­ter der Regie­rung von Ober­fran­ken ein­ge­la­den, die bereits im Vor­feld ihre Bereit­schaft bekun­det haben, der Stadt und dem Ein­zel­han­del hier behilf­lich zu sein.

„Es gibt natür­lich kei­ne Patent­lö­sung, wie der Kulm­ba­cher Han­del und die Gastro­no­mie in kur­zer Zeit belebt und gestärkt wer­den“, gibt der Ober­bür­ger­mei­ster zu beden­ken. Aller­dings betont er auch: „Das Gespräch heu­te war wirk­lich kon­struk­tiv und wir soll­ten wei­ter­hin opti­mi­stisch blei­ben und auch klei­ne Ent­wick­lun­gen posi­tiv bewer­ten. Ein grund­sätz­li­ches Schlecht­re­den und stän­di­ges Kri­ti­sie­ren brin­gen uns kei­nen Zen­ti­me­ter vor­an – das muss uns allen klar sein. Ich blicke jetzt gespannt dem Tref­fen am 25. Okto­ber 2023 ent­ge­gen und kann nur noch ein­mal ver­si­chern, dass die Stadt Kulm­bach und ich als Ober­bür­ger­mei­ster immer hel­fen wer­den, wenn es unse­re Mög­lich­kei­ten zulassen.“