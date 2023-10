Ein Ein­kaufs­er­leb­nis­tag mit musi­ka­li­schen Akzen­ten und bun­tem Programm

Für einen gan­zen Sams­tag, den 21. Okto­ber 2023, lädt das City-Manage­ment Erlan­gen zum Erlan­ger Herbst in die City und hat ein abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm auf die Bei­ne gestellt. Eines der High­lights in der Pro­gramm­pla­nung sind die Baye­ri­schen Musik­schul­ta­ge mit zwei zen­tra­len Büh­nen in der Innen­stadt. Die Stadt Erlan­gen bie­tet mit dem BIO-TAG Erlan­gen einen Stra­ßen­zug vol­ler Genuss zu den The­men regio­nal, öko­lo­gisch und fair an. Zum Erlan­ger Herbst put­zen sich nicht nur Erlan­gens Geschäf­te, Cafés und Restau­rants raus. Über die gan­ze Innen­stadt ver­teilt ent­decken die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein viel­sei­ti­ges Akti­ons­pro­gramm, an zen­tra­len Plät­zen und in den Sei­ten­gas­sen. Das City-Manage­ment hat in Abspra­che mit vie­len Part­nern ein breit­ge­fä­cher­tes Pro­gramm erstellt, das dies­mal einen musi­ka­li­schen Schwer­punkt setzt. „Ein so unter­halt­sa­mes, mit musi­ka­li­schen Höhe­punk­ten gespick­tes Pro­gramm, lockt vie­le Gäste aus der Regi­on in unse­re Stadt. Besu­chern, die an die­sem Tag mit dem PKW anrei­sen, emp­feh­len wir als Insi­der-Tipp auch die Park­häu­ser Hen­ke­stra­ße, Sedan­stra­ße und die Tief­ga­ra­ge Eisert zu nut­zen. Wei­te­re Tipps zur Anrei­se gibt es auf unse­rer Web­site“, so Chri­sti­an Frank, Vor­stand des City-Managements.

Die 46. Baye­ri­schen Musik­schul­ta­ge (19. – 21.10.) gastie­ren die­ses Jahr in Erlan­gen, und so zei­gen jun­ge, talen­tier­te Künst­le­rin­nen und Künst­ler ihr Kön­nen auf zwei Büh­nen, am Schloss­platz und dem Vor­platz Piaz­ze­ta Erlan­gen Arca­den. Zudem hat das City-Manage­ment Stra­ßen­künst­ler enga­giert, die ent­lang der Haupt­stra­ße für eine ent­spann­te Atmo­sphä­re sorgen.

Ein wei­te­res High­light ist die Genuss-Mei­le in der Was­ser­turm­stra­ße, wo sich die „Bio­stadt Erlan­gen“ mit ver­schie­de­nen kuli­na­ri­schen Stän­den prä­sen­tiert. Die Gäste dür­fen bei loka­len Betrie­ben pro­bie­ren und erfah­ren mehr zu nach­hal­ti­ger, kli­ma­freund­li­cher Bio-Ernäh­rung. Für Fami­li­en und Kin­der wird es auch in den Erlan­gen Arca­den span­nend. Hier gastiert die KiKa-Vor­schul-Welt, die am Sams­tag mit gro­ßer Büh­nen­show und Par­ty mit KiKA­NiN­CHEN-Mode­ra­tor Chri­sti­an und Kika­nin­chen die Kids überrascht.

Zudem infor­mie­ren auch wie­der Erlan­ger Ver­ei­ne und Ver­bän­de, wie das THW Erlan­gen mit eige­nem Akti­ons­pro­gramm am Huge­not­ten­platz. Am Boh­len­platz laden Tanz und Musik zum gro­ßen Fami­li­en­spaß ein.

Die Wahr­neh­mung Erlan­gens als bedeu­ten­der Ein­zel­han­dels­stand­ort in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, die Erhö­hung der Fre­quenz und die Opti­mie­rung der Auf­ent­halts­qua­li­tät sind erklär­te Zie­le des CM. Außer­dem ver­tritt das CM die Inter­es­sen sei­ner Mit­glieds­un­ter­neh­men mit einer star­ken Stim­me gegen­über der Politik.

Mög­lich gewor­den ist das gemein­schaft­li­che Enga­ge­ment erst durch die zahl­rei­chen Part­ner, die die Bedeu­tung die­ses Netz­wer­kes erkannt haben. Eines haben alle Part­ner gemein­sam – die Soli­da­ri­sie­rung mit den Zie­len. Durch geziel­te Mar­ke­ting­maß­nah­men, Infra­struk­tur­pro­jek­te und Ver­an­stal­tun­gen setzt das CM Impul­se, die zu einer vita­len Innen­stadt bei­tra­gen. Erlan­gen bie­tet mit sei­ner strin­gen­ten Archi­tek­tur aus der im 17. Jahr­hun­dert geplan­ten Neu­stadt und den klei­nen Gas­sen der nörd­li­chen Alt­stadt eine hohe Auf­ent­halts­qua­li­tät. Ein abwechs­lungs­rei­cher Han­del aus klei­nem, inha­ber­ge­führ­tem Ein­zel­han­del und einer gro­ßen Fuß­gän­ger­zo­ne sowie zahl­rei­che Restau­rants und Cafés garan­tie­ren einen attrak­ti­ven Auf­ent­halt in der klein­sten Groß­stadt Bayerns.

Wer auf der Suche nach kuli­na­ri­schen Genüs­sen ist, wird dies­mal am Neu­städ­ter Kir­chen­platz fün­dig. Hier ruft „La dol­ce vita“, der Platz ver­wan­delt sich zur Piaz­za Ita­lia­na, mit köst­li­chen ita­lie­ni­schen Ape­ri­tifs, ita­lie­ni­schem Bier und authen­ti­schen ita­lie­ni­schen Speisen.

Das gan­ze Pro­gramm wird im Lau­fe der näch­sten Wochen regel­mä­ßig aktua­li­siert und ist abruf­bar unter www​.erlan​gen​.info/​e​r​l​a​n​g​e​r​h​e​r​b​st/