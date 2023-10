STE­GAU­RACH. Im Zeit­raum von Diens­tag (26.09.) bis Frei­tag (29.09.) wur­de in der Bam­ber­ger Stra­ße in Ste­gau­rach ein grau­er BMW ange­fah­ren. Durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug wur­de hier­bei die Front­stoß­stan­ge beschä­digt. Anschlie­ßend flüch­te­te der Unfall­ver­ur­sa­cher. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

BREI­TEN­GÜß­BACH. Durch einen bis­lang unbe­kann­ten Dieb wur­de im Zeit­raum von Sonn­tag 10:30 Uhr bis 19:00 Uhr ein Moun­tain­bike vom Bahn­hofs­vor­platz ent­wen­det. Hier­bei wur­de das Fahr­rad­schloss gewalt­sam auf­ge­bro­chen. Wer konn­te Beob­ach­tun­gen bezüg­lich des Dieb­stahls machen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­ber-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

BUR­GE­BRACH. Am Mon­tag­nach­mit­tag muss­te der Sicher­heits­dienst der Bur­ge­bra­cher Kirch­weih einen reni­ten­ten Besu­cher vom Gelän­de brin­gen. Der 41-Jäh­ri­ge war hier­mit nicht ein­ver­stan­den, setz­te sich zur Wehr und spuck­te hier­bei auch Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­ter an. Im Rah­men der Aus­ein­an­der­set­zung soll es zu Trit­ten gegen den Gast gekom­men sein. Auf­grund der Alko­ho­li­sie­rung der umste­hen­den Zeu­gen und des Man­nes selbst ist der genaue Tat­her­gang jedoch noch unklar. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 in Ver­bin­dung zu setzen.