Am Frei­tag, 13. Okto­ber 2023 bie­tet die Umwelt­sta­ti­on Weis­main eine Pilz­wan­de­rung für Kin­der ab 8 Jah­re an. Ab 14 Uhr ent­führt Wald­päd­ago­gin Tan­ja Schell­horn die Kin­der für 1,5 Stun­den in die zau­ber­haf­te Welt der Pil­ze. Die Füh­rung kostet 5 Euro pro Kind. Für die Ver­an­stal­tung nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main Anmel­dun­gen per Mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder Tele­fon 09571/189034 ent­ge­gen. Bit­te wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung tra­gen. Treff­punkt: am Orts­aus­gang von Neu­en­see in Rich­tung Neu­en­sorg (Abzweig Seestraße).