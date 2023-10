Online Vor­trag: Heiz­tech­ni­ken mit Zukunft – was ist zu beachten?

Der Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes bie­tet in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Forch­heim am Don­ners­tag, 05. Okto­ber 2023 um 19.30 Uhr den Online Vor­trag „Hei­zungs­mo­der­ni­sie­rung – Unser Haus braucht eine neue Hei­zung“ an, in dem es um ver­schie­de­ne Heiz­tech­ni­ken geht.

Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind zu die­sen und wei­te­ren Online-Vor­trä­gen herz­lich ein­ge­la­den, um sich über ver­schie­de­ne Anlagen­tech­ni­ken (Hei­zung, Solar) und aktu­el­le Ener­gie­the­men zu infor­mie­ren; die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Es ist jedoch eine vor­he­ri­ge Anmel­dung über www​.vhs​-forch​heim​.de (Kurs-Nr. Fo178C) erfor­der­lich, damit wir den Inter­es­sier­ten die Zugangs­da­ten spä­te­stens am Don­ners­tag­nach­mit­tag recht­zei­tig per E‑Mail zusen­den können.

Das kom­plet­te Pro­gramm des Arbeits­krei­ses Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz mit wei­te­ren Vor­trä­gen zu Ener­gie­the­men fin­den Sie unter www​.lra​-fo​.de/​k​l​ima, der gedruck­te Fly­er liegt u.a. beim Land­rats­amt und bei den Gemein­den aus.