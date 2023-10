Für 157 Schul­kin­der begann am 12. Sep­tem­ber 2023 ein neu­er Abschnitt in ihrer Schul­lauf­bahn. Sie kamen in die 5. Klas­se des Gym­na­si­ums oder der Real­schu­le Burg­kunst­adt. Für vie­le von Ihnen beginnt die Bil­dung bereits auf der Fahrt zur Schu­le. Sie nut­zen Bus­se, um von zuhau­se zum Unter­richt zu gelan­gen. Damit die­ser Weg so sicher und ange­nehm wie mög­lich ist, gibt es Eini­ges zu beachten.

Sicher­heits­trai­ning für die neu­en Real­schü­ler und Gymnasiasten

Kürz­lich hat das Land­rats­amt Lich­ten­fels des­halb ein Sicher­heits­trai­ning ange­bo­ten. Vor Ort erklär­ten die Poli­zei-Ober­kom­mis­sa­rin­nen Anke Hagel-Burg­stal­ler und Ileen Fischer-Köhn sowie Simon Welsch vom Land­rats­amt Lich­ten­fels (Auf­ga­ben­be­reich Schü­ler­be­för­de­rung), was es alles zu beach­ten gibt. Unter­stützt wur­den sie von Iris Dre­west, der Sicher­heits­be­auf­trag­ten des Gym­na­si­ums. So ist es zum Bei­spiel wich­tig, vor dem Ein­stieg auf die Lini­en­an­zei­ge am Bus zu ach­ten, beim Ein­stieg nicht zu drän­geln und zum Aus­stei­gen in jedem Fall die Hal­te­wunsch­ta­ste zu drücken („Stopp-Knopf“). Beim Ein­stei­gen in den Bus geht es deut­lich schnel­ler, wenn man den Schul­ran­zen in der Hand und die Fahr­kar­te griff­be­reit hat. Auch haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Bus mehr Platz, wenn die Schul­ta­sche wäh­rend der Fahrt auf dem Boden steht. Für Erstau­nen sorg­te der gro­ße „Tote Win­kel“, der den Kin­dern nicht in die­ser Grö­ße bewusst war. All dies wur­de den Kin­dern am Bei­spiel eines Bus­ses gezeigt und sie so fit gemacht für ihre Schulzeit.

Dan­ke­schön an alle Beteiligten

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bedankt sich an die­ser Stel­le bei allen Beteilg­ten von den Schu­len, der Poli­zei und sei­nen Mit­ar­bei­tern aus dem Arbeits­be­reich ÖPNV/​Schülerbeförderung. Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht auch an das Bus­un­ter­neh­men Kai­ser, Gär­ten­roth, das den Bus zur Schu­lung der Kin­der bereit gestellt hat. „Vie­les ist neu und muss ein­ge­übt wer­den von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern. Wir wer­den die­se Infos auch künf­tig anbie­ten, damit das Bus­fah­ren im Land­kreis wei­ter­hin gut gelingt,“ so der Land­kreis­chef. Im Anschluss des Trai­nings spen­dier­te der Land­kreis jedem Teil­neh­mer eine Breze.

Bau­stel­len, neue Lini­en und Busse

Das neue Schul­jahr brach­te vie­le Ände­run­gen mit sich. Es fah­ren nun zum Teil ande­re Unter­neh­men und Bus­fah­rer, es gibt neue Lini­en. Und die näch­sten Ände­run­gen sind schon geplant und tre­ten zum 1. Janu­ar 2024 in Kraft. So wer­den die Fahr­plä­ne der Lini­en 1241, 1243 und 1244 geän­dert. Dabei kom­men auch grö­ße­re Fahr­zeu­ge, zum Bei­spiel ein Gelenk­bus auf der Linie 1241, den Kin­dern zugute.

Simon Welsch vom Land­rats­amt führt hier­zu aus: „In den ersten Schul­ta­gen hat sich lei­der gezeigt, dass nicht immer alles rei­bungs­los klappt. Allei­ne 13 Bau­stel­len sorg­ten land­kreis­weit für Ände­run­gen am Bus­fahr­plan, es kam daher zu unver­meid­ba­ren Ver­spä­tun­gen. Auch muss­ten sich vie­le Bus­fah­rer erst an die neu­en Umstän­de und ört­li­chen Beson­der­hei­ten gewöh­nen. Es kam vor, dass Kin­der ver­ein­zelt ihren Bus nicht erreicht haben. Das Land­rats­amt bit­tet hier­für um Entschuldigung“.

Wei­ter lässt Simon Welsch wis­sen: „Bit­te infor­mie­ren Sie uns, wenn es Pro­ble­me gibt. Wir neh­men in jedem Fall umge­hend Kon­takt mit den Bus­un­ter­neh­men auf und drin­gen dort auf Erledigung.“

Neue­run­gen ab dem 4. Okto­ber 2023 für Marktz­euln und Neu­ses a. Main

„Und eine wich­ti­ge Sache konn­ten wir im Rah­men der Umstruk­tu­rie­run­gen zudem umset­zen: Ab Mitt­woch, 04.10.2023, wird ein zusätz­li­cher Bus für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Marktz­euln und Neu­ses am Main ein­ge­setzt. Das bringt auch Ent­span­nung in den ande­ren Schul­bus­sen. V.a. die Eltern aus Neu­ses haben auf eine Ver­bes­se­rung des Ange­bo­tes gedrängt, da die Hal­tet­stel­le an der „Haupt­stra­sse“, also direkt an der Bun­des­stra­sse, als sehr pro­ble­ma­tisch ein­ge­schätzt wur­de. Wir hof­fen, dass die­se Lösung die gewünsch­te Sicher­heit bringt. Für die Umset­zung und Ein­bin­dung in das bestehen­de Bus­kon­zept möch­te ich mich aus­drück­lich beim OVF, nament­lich Frau Ina Ott, recht herz­lich bedan­ken“, so Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, über­zeugt von der gefun­de­nen Lösung.