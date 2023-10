Pas­send zum inter­na­tio­na­len Pod­cast-Tag am heu­ti­gen 30. Sep­tem­ber freut sich das Team der Kam­pa­gne „Frei­raum für Macher“, die Ein­füh­rung ihres neu­en Fich­tel-Pod­casts bekannt geben zu kön­nen. Der Pod­cast bie­tet den Höre­rin­nen und Hörern die Mög­lich­keit, inspi­rie­ren­de Geschich­ten von Mache­rin­nen und Machern aus der Regi­on zu ent­decken und gleich­zei­tig einen Blick hin­ter die Kulis­sen der Arbeit im Land­rats­amt zu wer­fen. Mit den bei­den Mode­ra­to­ren Tho­mas Zeit­ler ali­as „Wer­ner“, Haupt­dar­stel­ler des #frei­raum­für­ma­cher-Image­films und der Medi­en­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, Anke Fähn­rich, ver­spricht der Fich­tel­Pod­cast ein span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Hörerlebnis.

In eini­gen Fol­gen des Fich­tel­Pod­casts wird Mode­ra­tor Wer­ner auf Mache­rin­nen und Macher aus der Regi­on tref­fen und zwang­los mit ihnen ins Gespräch kom­men. Dabei wird er die Geschich­ten, Per­sön­lich­kei­ten, Zie­le und damit ver­bun­de­ne Her­aus­for­de­run­gen von Men­schen her­vor­he­ben, die inno­va­ti­ve Ideen ver­wirk­li­chen und die Regi­on mit ihrem Enga­ge­ment berei­chern. Von auf­stre­ben­den Unter­neh­mern über krea­ti­ve Künst­le­rin­nen und Künst­lern bis hin zu Zuzüg­le­rin­nen und Zuzüg­ler wer­den die Höre­rin­nen und Hörer die gan­ze Band­brei­te im #frei­raum­für­ma­cher und #frei­raum­für­ma­che­rin­nen erle­ben können.

Immer wie­der wird aber auch Mode­ra­to­rin Anke Fähn­rich im Pod­cast The­men aus dem Land­kreis oder dem Land­rats­amt selbst auf­grei­fen und inter­es­san­te Ein­blicke hin­ter die Kulis­sen gewäh­ren. Hier gibt es Ein­blicke in Ent­schei­dungs­pro­zes­se aber auch in die Arbeit eines Hau­ses, in dem rund 400 Per­so­nen tätig sind und auf vie­len Ebe­nen für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis arbei­ten. Im Mit­tel­punkt ste­hen aber auch Inter­views mit regio­na­len Exper­tin­nen und Exper­ten, die mit Ihrem Tun und ihren Pro­jek­ten die die Regi­on vor­an­brin­gen und gestalten.

Cosi­ma Ben­ker, Pro­jekt­lei­tung der #Frei­raum­für­Ma­cher-Kam­pa­gne: „Durch die Ver­öf­fent­li­chung des Fich­tel­Pod­casts möch­ten wir die Viel­falt, das Poten­zi­al und den Unter­neh­mer­geist in unse­rer Regi­on auf­zei­gen. Wir laden alle Höre­rin­nen und Hörer ein, den Fich­tel­Pod­cast zu abon­nie­ren und die Geschich­ten und Erleb­nis­se unse­rer loka­len Mache­rin­nen und Macher zu ent­decken. Den Pod­cast fin­det man auf unse­rer Web­site und allen füh­ren­den Pod­cast-Platt­for­men. Rein­hö­ren lohnt sich! Die erste Fol­ge mit Micha­el Mey­er und Simon Schel­ter, den Geschäfts­füh­rern von Fich­tel­kaf­fee und Urban Tab­le­wa­re, ist ab sofort verfügbar.“

Land­rat Peter Berek sieht den Pod­cast als zusätz­li­chen und bür­ger­na­hen Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ka­nal: „Mit dem Fich­tel­Pod­cast gehen wir einen näch­sten Schritt in unse­rer Öffent­lich­keits­ar­beit. Mit infor­ma­tiv und sym­pa­thisch gestal­te­ten Fol­gen wol­len wir ein brei­tes The­men­spek­trum anbie­ten. Dabei soll es neben den Macher­ge­schich­ten auch Gele­gen­heit geben, hin­ter die Kulis­sen des Land­rats­amts zu blicken bzw. zu hören – wir wol­len unser Land­rats­amt mit sei­nen Auf­ga­ben und Men­schen also erleb­bar und auch noch trans­pa­ren­ter machen.“

Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen über den Fich­tel­Pod­cast und die Kam­pa­gne „Frei­raum für Macher“ gibt´s auf der Web­site www​.fich​tel​pod​cast​.de