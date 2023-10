Mit 5 Schü­lern der Alters­klas­sen U 12 und U 10 waren die SVB-Kanu­ten beim Nach­wuchs­sla­lom in Hal­le gut ver­tre­ten. Auf der Saa­le muss­te ein Kurs mit 21 bewäl­tigt wer­den, der trotz der nur leich­ten Strö­mung eini­ge Tücken durch knapp aus­ge­häng­te Abwärts-/ Auf­wärts­kom­bi­na­tio­nen aufwies.

Wäh­rend Emil Mül­ler (U 12), Phil­ipp Opitz und Karl Häss­ler (bei­de U10) schon eini­ge Wett­kampf­erfah­rung mit­brach­ten, waren Vin­cent und Wer­ner Wündsch, die eben­falls bei den Schü­lern U 10 star­te­ten, vor ihrem ersten Wett­kampf natür­lich sehr aufgeregt.

Mit zwei etwa gleich guten Zei­ten behaup­te­te sich Emil Mül­ler in sei­ner Alters­klas­se auf Rang 23 – sei­ne Gesamt­zeit betrug 154,71 sec,. Als bester im SVB-Team benö­tig­te Phil­ipp Opitz 145,14 sec. und wur­de mit Platz 6 bei den Schü­lern U 10 belohnt. Eben­falls eine sehr gute Lei­stung erbrach­te Karl Häss­ler, der den 8. Platz beleg­te. Vin­cent und Wer­ner Wündsch konn­ten sich bei­de in ihren 2. Läu­fen deut­lich stei­gern: so schaff­te es Vin­cent alle Tore zu befah­ren, wäh­rend Wer­ner sei­ne Fahr­zeit um mehr als eine Minu­te ver­bes­ser­te. Die bei­den erreich­ten in ihrem ersten Wett­kampf die Plät­ze 17 und 19.

Im Mann­schafts­wett­be­werb gin­gen Emil Mül­ler, sowie Phil­ipp Opitz und Karl Häss­ler das erste Mal gemein­sam an den Start – dem Team fehl­te zwar noch etwas die Geschlos­sen­heit bei den enge­ren Tor­pas­sa­gen, trotz­dem plat­zier­ten sie sich an 10. Posi­ti­on bei 19 gestar­te­ten Mannschaften.