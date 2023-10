Land­rat Flo­ri­an Wie­demann ist sicht­lich stolz über die „Neu­bürg-Stif­tung“ und Spar­kas­sen­vor­stand Wolf­gang Hetz über Zuwachs für die „Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Bayreuth“.

Zehn Städ­te und Gemein­den der Inter­kom­mu­na­len Alli­anz „Rund um die Neu­bürg-Frän­ki­sche Schweiz“ haben sich dazu ent­schlos­sen, in Zusam­men­ar­beit mit der Spar­kas­se Bay­reuth eine Bür­ger­stif­tung zu grün­den – die Neu­bürg-Stif­tung. 40 Stif­tun­gen sind nun Teil der „Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Bay­reuth“, die im Okto­ber 2014 gegrün­det wur­de. Davon sind 19 Stif­tun­gen kom­mu­nal. Das Stif­tungs­vo­lu­men der Stif­ter­ge­mein­schaft beläuft sich mitt­ler­wei­le auf ins­ge­samt über 2 Mil­lio­nen Euro.

Wei­te­re Kom­mu­nen ste­hen in den Start­lö­chern. Die „Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Bay­reuth“ gibt Pri­vat­per­so­nen sowie öffent­li­chen und gemein­nüt­zi­gen Insti­tu­tio­nen die Mög­lich­keit, unter ihrem Dach eine eige­ne Stif­tung zu gründen – und das ohne gro­ßen Aufwand.

Unter­zeich­nung der Stif­tungs­ur­kun­den im Kin­der­hort Mistelbach

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, der gleich­zei­tig erster Vor­sit­zen­der der ILE Neu­bürg ist, unter­zeich­ne­te für die zehn Kom­mu­nen zusam­men mit Ger­hard Herr­manns­dör­fer, dem Lei­ter Stif­tungs­Ma­nage­ment der Spar­kas­se Bay­reuth die Stif­tungs­ur­kun­de zur Grün­dung der „Neu­bürg Stif­tung“. Das Stif­tungs­ka­pi­tal beträgt zu Beginn 10.000 Euro. Die Spar­kas­se Bay­reuth unter­stützt die Grün­dung die­ser Stif­tung mit einer Zustif­tung in Höhe von 3.000 Euro.

Die Erlö­se der Stif­tung sind für gemein­nüt­zi­ge Zwecke und Pro­jek­te in der Neu­bürg-Regi­on bestimmt. „Das viel­fäl­ti­ge und nach­hal­ti­ge Enga­ge­ment der Spar­kas­se Bay­reuth für die Kom­mu­nen in der Regi­on resul­tiert aus der nun­mehr seit 200 Jah­ren star­ken Ver­wur­ze­lung im Land­kreis und in der Stadt Bay­reuth. Mit der ´Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Bay­reuth´ unter­strei­chen wir unse­re Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie und ver­stär­ken das sozia­le Enga­ge­ment. Wir lei­sten finan­zi­el­le Unter­stüt­zung und bera­ten die Kom­mu­nen, damit durch die Grün­dung von Bür­ger­stif­tun­gen die Erlö­se dar­aus in der Regi­on Gutes bewir­ken“, erklärt Wolf­gang Hetz. „Wir freu­en uns sehr, dass sich die Neu­bürg-Gemein­den für eine Stif­tungs­grün­dung ent­schie­den haben und damit Gutes für ihre Bür­ge­rin­nen und Bür­ger tun.“

Für Land­rat Flo­ri­an Wie­demann ist die Grün­dung der Stif­tung eine Chan­ce, dass vie­le sinn­vol­le gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te in den Kom­mu­nen ange­gan­gen wer­den kön­nen und dass das Zusam­men­ge­hö­rig­keits­ge­fühl dadurch gestärkt wird. „Ich bin mir sicher, dass der Zuspruch aus der Bevöl­ke­rung groß sein wird. Die Mög­lich­kei­ten zur Bewer­bung der Bür­ger­stif­tung wer­den die Kom­mu­nen aktiv ange­hen. Ich freue mich bereits jetzt auf die ersten Aus­schüt­tun­gen und span­nen­de Pro­jekt­ideen“, so Land­rat Wiedemann.