Der Kul­tur & Tou­ris­mus Ser­vice Weis­main ver­an­stal­tet am 8. Okto­ber eine herbst­li­che Wan­de­rung rund um Arn­stein. Wan­der­be­glei­tung Irmi Kle­ment erzählt wäh­rend der cir­ca drei­stün­di­gen Tour viel Wis­sens­wer­tes über die schö­ne Weis­mai­ner Ort­schaft. Unter ande­rem kön­nen die Teil­neh­mer den herr­li­chen Blick vom Hei­de­knock genie­ßen. Die Wan­de­rung beginnt um 10:30 Uhr und ist unge­fähr 6 Kilo­me­ter lang. Anmel­den kön­nen sich Wan­der­freun­de bis spä­te­stens 6. Okto­ber unter 09575 9220–11 oder ‑12 o der per Mail an tourismus@​stadt-​weismain.​de.