Mit einer freu­di­gen Bot­schaft war­te­te der VR Bank Fili­al­be­reichs­lei­ter aus Eggols­heim Ste­fan Rickert bei den Ver­ant­wort­li­chen des SKC 67 Eggols­heim auf, als er ver­kün­de­te, dass die VR Bank Bam­berg- Forch­heim eG das Spon­so­ring des Ver­eins für die kom­men­den zwei Jah­re über­neh­men möchte.

„Damit wol­len wir zei­gen, dass wir Stolz sind auf das, was der Ver­ein schon alles erreicht hat, sowie die­sen wei­ter­hin unter­stüt­zen und för­dern.“ so Ste­fan Rickert bei der Ver­kün­dung nach dem ersten Heim­spiel. Vor allem die Stär­kung der Regi­on und des orts­an­säs­si­gen Ver­eins lag ihm am Her­zen. Als wei­te­res Geschenk brach­te er zudem einen Satz Tri­kots für die Damen des SKC mit, die direkt bei deren ersten inter­na­tio­na­len Auf­tritt im kroa­ti­schen Sla­von­ski Brod beim NBC Pokal zum Ein­satz kom­men sollen.

Der gesam­te Ver­ein bedankt sich hier­mit recht herz­lich für die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung, was nicht als selbst­ver­ständ­lich gilt und freut sich schon jetzt auf die Zusam­men­ar­beit mit der VR Bank Bam­berg- Forch­heim eG.

Scheck­über­ga­be an den Landesligameister

Im Zuge des Sai­so­n­ope­nings am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de, konn­te die Volks­bank Eggols­heim ihren Scheck an die 1.Herrenmannschaft des SKC Eggols­heim über­ge­ben. Fili­al­be­reichs­lei­ter Ste­fan Rickert ließ es sich nicht neh­men und über­reich­te den mit 250 Euro fest­ge­setz­ten Scheck an Kapi­tän Kai Post­ler. „Damit wol­len wir zu einer star­ken Sai­son gra­tu­lie­ren und etwas für die Bay­ern­li­ga bei­steu­ern. Es freut uns immer, wenn wir orts­an­säs­si­ge Ver­ei­ne unter­stüt­zen kön­nen.“, so Ste­fan Rickert bei sei­ner Rede. „Wir sind dank­bar und freu­en uns sehr über die Unter­stüt­zung der Volks­bank Eggols­heim.“, so Kapi­tän Kai Postler.