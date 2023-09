Am Sams­tag, 25. Novem­ber 2023 um 20 Uhr prä­sen­tiert der Kaba­ret­tist Mar­tin Frank in der Stadt­hal­le Eber­mann­stadt sein neu­es Solo­pro­gramm „Wahr­schein­lich liegt’s an mir“.

Wor­um geht es? Las­sen wir Mar­tin Frank selbst zu Wort kommen:

„Sie wol­len wis­sen, wor­um es in mei­nem neu­en Kaba­rett­pro­gramm geht? Ich muss sie ent­täu­schen. Ich kann ihnen doch heu­te noch nicht sagen, was ich mor­gen für eine Num­mer spie­len wer­de. Viel­leicht läste­re ich heu­te über Milch­al­ter­na­ti­ven und mor­gen atte­stiert man mir eine Lac­to­se­un­ver­träg­lich­keit. Viel­leicht mache ich mich heu­te übers Gen­dern lustig und mor­gen füh­le ich mich als Hor­ten­sie im Kör­per einer Orchi­dee. Viel­leicht kle­be ich mich heu­te öffent­lich auf die Bun­des­stra­ße und mor­gen geh ich pri­vat mit mei­ner Mama auf Kreuz­fahrt durchs Mittelmeer.

Apro­pos Kreuz­fahrt, ich habe jetzt die Drei­ßig erreicht und weiß immer noch nicht, wohin die Rei­se geht. Wahr­schein­lich soll­te ich woke sein. Statt­des­sen muss ich erst ein­mal goo­geln, wie man das über­haupt schreibt. Mich ner­ven die­se gan­zen fana­ti­schen Welt­ver­bes­se­rer genau­so sehr, wie die denen alles am Arsch vorbeigeht.

Sie mer­ken schon, so rich­tig kon­kret wird es nicht. Falls Sie den­noch die Kat­ze nicht im Schlaf­rock kau­fen wol­len, ver­ste­he ich das. Viel­leicht hilft es Ihnen, wenn ich sage, was Sie von die­sem Pro­gramm nicht erwar­ten kön­nen. Ich wer­de nicht den neue­sten Hit von Micha­el Wend­ler sin­gen. Ich wer­de auf der Büh­ne kein Rühr­ei bra­ten. Ich wer­de nicht nach ihrer Han­dy­num­mer fra­gen. Die ein­zi­ge Fra­ge, die mich aktu­ell wirk­lich bren­nend inter­es­siert, ist: Ob Mozart über­haupt von den Kugeln weiß?

Ach, aber ich soll­te vor­sichts­hal­ber eine Trig­ger­war­nung aus­spre­chen. Denn irgend­et­was in die­sem Pro­gramm wird mit Sicher­heit Gefüh­le ver­let­zen. Sei­en es mei­ne absur­den Beob­ach­tun­gen aus dem all­täg­li­chen Leben, wie­der­ge­ge­ben in mei­ner länd­lich-rusti­ka­len Art oder die eine ita­lie­ni­sche Arie, die Sie an Ihre Zan­gen­ge­burt erin­nern lässt.

Übri­gens bin ich der Mei­nung, Kaba­rett und Come­dy gleicht mehr einer Per­so­nen­wahl. Ent­we­der Sie kön­nen mich lei­den und wir ver­brin­gen gemein­sam einen schö­nen Abend oder Sie kön­nen mich eben nicht lei­den und schicken mir Ihre Schwie­ger­mut­ter. Wie man es dreht oder wen­det: Wahr­schein­lich liegt’s an mir!“

www​.mart​in​frank​-kaba​rett​.de

Der Kaba­rett­abend ist bereits aus­ver­kauft – wer noch Kar­ten haben möch­te, soll­te sich beeilen!

Rest­kar­ten gibt es bei den bekann­ten VVK-Stel­len der Regi­on sowie online unter www​.even​tim​.de und https://​www​.agen​tur​-zweigold​.de/​t​i​c​k​ets.