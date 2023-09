Im Rah­men eines Ehrungs­abends hat CSU-Orts­vor­sit­zen­der Tho­mas Wer­ner, zusam­men mit MdL Micha­el Hof­man und Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr ver­dien­te und lang­jäh­ri­ge Par­tei­mit­glie­der für deren Treue zur Par­tei ausgezeichnet.

Unter den Geehr­ten war auch Mon­si­gno­re Otto Don­ner der für sei­ne 60-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft aus­ge­zeich­net wur­de, sei­ne Urkun­de aber lei­der nicht per­sön­lich ent­ge­gen­neh­men konn­te, eben­so wie Gün­ter Brin­ke der bereits 40 Jah­re der CSU die Treue hält.

Neben Moni­ka Krep­pelt die eben­falls für ihre 40-jäh­ri­ges akti­ves Enga­ge­ment aus­ge­zeich­net wur­de sprach MdL Micha­el Hof­mann der lang­jäh­ri­gen Stadt.- und Kreis­rä­tin Mat­hil­de Hart­mann Dank und Aner­ken­nung für ihren gro­ßen Ein­satz im Rah­men der kom­mu­na­len Fami­lie aus. Weni­ge Wochen vor der Wahl ver­wies MdL Micha­el Hof­mann in einer sehr emo­tio­na­len Rede auf die vie­len zukunfts­wei­sen­den Ent­schei­dun­gen der Koali­ti­on in Bay­ern. Die CSU, so Hof­mann, ist in die­ser Koali­ti­on Ideen­ge­ber und Motor, wenn es dar­um geht in der Gegen­wart die rich­ti­ge Prio­ri­sie­rung der The­men und dar­aus fol­gen­den die rich­ti­gen Ent­schei­dun­gen für die Zukunft zutreffen.

Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr, berich­te­te von der gro­ßen Ver­un­si­che­rung und dem gro­ßen Unmut der Bevöl­ke­rung die er sowohl im Wahl­kampf als auch in per­sön­li­chen Gesprä­chen erfah­re. Die CSU bezeich­ne­te als Fels in der Bran­dung und ver­sprach sich auch in Zukunft die­sen The­men anzu­neh­men. Er bedank­te sich bei allen Geehr­ten für ihre lang­jäh­ri­ge Treue zur Par­tei und die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung die er in dem Wahl­kampf schon erfah­ren durfte.