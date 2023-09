Der BBC Bay­reuth star­tet in die ProA-Sai­son: Am Sonn­tag (1. Okto­ber 2023) ste­hen die Jungs von Head Coach Mla­den Dri­jenčić bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS auf dem Par­kett. Die Hür­de ist hoch, doch der Opti­mis­mus ist grö­ßer. „Wir wol­len auf uns schau­en und dar­auf ver­trau­en, was wir in der Vor­be­rei­tung ein­stu­diert haben“, kün­digt Dri­jenčić an.

Eine kon­zen­trier­te Defen­se, dazu Effek­ti­vi­tät in der Offen­si­ve – das soll die Marsch­rou­te zu einem erfolg­rei­chen Sai­son­auf­takt des BBC Bay­reuth in Frank­furt. Als gro­ße Her­aus­for­de­rung hat Dri­jenčić die star­ke Phy­sis der Frank­fur­ter aus­ge­macht. „Da wol­len wir gegen­hal­ten und uns behaup­ten. Wenn wir den Kampf anneh­men, haben wir eine gro­ße Chan­ce, erfolg­reich in Frank­furt zu bestehen.

Trotz der denk­bar knap­pen 82.89-Niederlage in der 1. Run­de des BBL-Pokals reist die Mann­schaft mit einem posi­ti­ven Spi­rit zu den FRA­PORT SKY­LI­NERS. „Das Team hat sich in der ersten Run­de eben­falls stark prä­sen­tiert und hat teil­wei­se zwei­stel­lig geführt“, hat Dri­jenčić das Frank­fur­ter Spiel gegen Wei­ßen­fels regi­striert. „Der neue Head Coach Denis Wuche­rer hat viel Erfah­rung und selbst lan­ge erfolg­reich Bas­ket­ball gespielt. Der wird trotz vie­ler Ver­let­zun­gen im Vor­feld eine star­ke Mann­schaft auf das Par­kett schicken“, ist sich der Head Coach des BBC sicher.

Zuletzt stan­den sich bei­des Teams am 23. April noch in der BBL gegen­über. Eben­falls in Frank­furt sieg­te Bay­reuth nach einem begei­stern­den Spiel mit 113:107. Nun geht es bei null los. Gegen einen erneu­ten Sieg hät­te beim BBC nie­mand etwas einzuwenden.

Beim BBC müs­sen Kapi­tän Phil­ip Jalal­po­or und Moha­med Sil­lah pas­sen. Kapi­tän Jalal­po­or fällt wegen einer Hand­ver­let­zung meh­re­re Wochen aus. Der eben­falls ver­letz­te Sil­lah fehlt wei­ter­hin. Für ihn wur­de Esa Ahmad auf der Cen­ter­po­si­ti­on nachverpflichtet.

Jump in der Süwag Ener­gie ARE­NA in Frank­furt ist um 15 Uhr.