Schnel­le­re Wege und Platz für einen Kin­der­hos­piz-Gar­ten. Das sind die Haupt­grün­de für den neu­en Hub­schrau­ber-Lan­de­platz auf dem Dach des Kli­ni­kums am Bru­der­wald in Bam­berg. Die Errich­tung der Platt­form in luf­ti­ger Höhe för­dert der Frei­staat Bay­ern mit rund 5,5 Mil­lio­nen Euro.

In ihrer Fest­re­de zur Eröff­nung beton­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml: „Im Not­fall zählt jede Sekun­de. Der direk­te Zugang vom Hub­schrau­ber auf dem Dach ins Kli­ni­kin­ne­re spart wert­vol­le Zeit. Des­halb ist das eine wich­ti­ge Inve­sti­ti­on, um hier Not­fall­me­di­zin auf höch­stem Niveau sicher­zu­stel­len. Unser Bam­ber­ger Kli­ni­kum hat als Maxi­mal­ver­sor­ger eine Son­der­stel­lung und über­re­gio­na­le Bedeu­tung. Für die ste­te Moder­ni­sie­rung set­ze ich mich seit Jah­ren ein, mit Erfolg. Mit mehr als 100 Mil­lio­nen Euro haben wir als Frei­staat Bay­ern den Aus­bau des Bam­ber­ger Kli­ni­kum in den letz­ten 15 Jah­ren geför­dert, ange­fan­gen bei der Not­auf­nah­me über das neue OP-Zen­trum bis zum 4. Bet­ten­turm und es geht wei­ter: Für den Neu­bau des Zen­tral­la­bors ste­hen die Mit­tel schon bereit. Rund 14 Mil­lio­nen Euro haben wir in unse­rem Kran­ken­haus­bau-Pro­gramm ein­ge­plant“, so Huml.

Als Her­zens­pro­jekt bezeich­ne­te die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te das angren­zen­de Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt. „Die­sen wun­der­ba­ren Kraft­ort für Fami­li­en mit einem schwerst­kran­ken Kind kön­nen wir nun noch schö­ner gestal­ten. Ein weit­läu­fi­ger Gar­ten ist das, was noch fehlt und der kann nun durch die Ver­la­ge­rung des Hub­schrau­ber-Lan­de­plat­zes von der Wie­se aufs Dach auch rea­li­siert werden.“