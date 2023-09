Der­by gegen den Absteiger

Der FC Ein­tracht Bam­berg emp­fängt am Sams­tag, 30.09.2023 (18:30 Uhr) nach sei­ner anhal­ten­den Nie­der­la­gen­se­rie die SpVgg Bay­reuth im hei­mi­schen Fuchs-Park-Sta­di­on. Somit kommt es am zwölf­ten Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern zum Ober­fran­ken­der­by zwi­schen dem Auf- und dem Absteiger.

Wie­der auf Spur kommen

Der FCE ver­lor zuletzt sechs Liga­spie­le in Serie, damit droht den Dom­rei­tern ein Sep­tem­ber ohne ein­zi­gen eige­nen Punkt. Am ver­gan­ge­nen Spiel­tag musst die Mann­schaft von Chef­trai­ner Jan Gern­lein eine 0:4‑Niederlage am Valz­ner­wei­her gegen den 1. FC Nürn­berg II hin­neh­men. Mit sechs Punk­ten belegt man aktu­ell den 17. Tabel­len­platz in der Regio­nal­li­ga Bay­ern. Das sagt Gern­lein zur aktu­el­len Stim­mung: „Es herrscht eine gewis­se Unzu­frie­den­heit im Team, die durch die letz­ten Ergeb­nis­se gewach­sen ist. Die Mann­schaft weiß, dass wir uns genau da befin­den, wo uns jeder auch vor der Sai­son erwar­tet hat. Aller­dings haben sie auch gespürt, dass viel mehr mög­lich wäre und wir uns aktu­ell oft selbst im Weg ste­hen. Das müs­sen wir mit guter Arbeit wie­der hin­krie­gen.“ Alle sechs Punk­te wur­den daheim im Fuchs-Park erkämpft, wo der FCE jetzt den 3. Liga-Abstei­ger aus Bay­reuth emp­fängt. Für die Par­tie neh­men sich die Dom­rei­ter vor, das eige­ne Tor wie­der bes­ser zu schüt­zen und ohne viel Risi­ko zu spie­len. „Wich­tig wird für uns sein, erst­mal wie­der eige­ne gro­be Feh­ler zu ver­mei­den“, so Coach Gernlein.

Inter­es­sant: Abwehr­spie­ler der Dom­rei­ter Felix Popp spiel­te bis 2017 für die SpVgg Bay­reuth, ehe es ihn zum FC Ein­tracht Bam­berg zog. Auf der Sei­te der Bay­reu­ther lenkt hin­ge­gen ein Mann mit Ver­gan­gen­heit bei den Dom­rei­tern die Geschicke. Jörg Schmal­fuß, der ent­schei­den­den Ein­fluss auf die Erfolgs­ge­schich­te beim FCE hat­te, ist seit Juli 2022 haupt­amt­li­cher Geschäfts­füh­rer bei der SpVgg Bayreuth.

Das ist der Gegner:

Die SpVgg Bay­reuth schaff­te in der Sai­son 2021/22 den Auf­stieg in die 3. Bun­des­li­ga. Ver­gan­ge­ne Sai­son gelang es der „Oldschdod“ jedoch nicht, die Klas­se zu hal­ten, sodass sie seit die­ser Sai­son wie­der in der Regio­nal­li­ga Bay­ern spielt. Dabei hat das Team aus Ober­fran­ken den schnel­len Wie­der­auf­stieg fest im Blick. Aktu­ell belegt die SpVgg mit 16 Punk­ten den ach­ten Platz und weist dabei eine Bilanz von vier Sie­gen, vier Unent­schie­den und drei Nie­der­la­gen auf. Zuletzt gelang nach 0:2‑Rückstand gegen die SpVgg Fürth II ein 2:2 Remis. Top­tor­schüt­ze der Bay­reu­ther ist Jakub Min­tal mit vier eige­nen Tref­fern. Trai­ner der Mann­schaft ist seit die­ser Sai­son Marek Min­tal, der für den 1. FC Nürn­berg in der Bun­des­li­ga auf­lief und dort DFB-Pokal­sie­ger sowie Tor­schüt­zen­kö­nig der Bun­des­li­ga 2004/05 wurde.