Wir freu­en uns wahn­sin­nig, denn ich weni­gen Tagen ist es so weit: Unser Revo­lu­ti­on Fest 4.0 steht vor der Tür! Am Frei­tag, den 29. Sep­tem­ber 2023, brin­gen wir Punk vom Fein­sten in den Live-Club mit­ten in der Bam­ber­ger Sand­stra­ße. Los geht es ab 19:00 Uhr und gefei­ert und gepogt wird dann bis spät in die Nacht.

Mit dabei sind wie­der sechs Bands von nah und fern. Wir freu­en uns auf Rosi Dod­ged a Bul­let (Punk­rock aus Bam­berg), Null Nega­tiv (Punk­rock aus Kro­nach), Blauc­rowd Sur­fer (Blä­ser-Punk­rock aus Bie­ber­eh­ren (Land­kreis Würz­burg), Mala­sa­ñers (Folk-Punk­rock aus Bam­berg), White Spar­rows (Punk­rock aus Süd­hes­sen) und Fah­nen­flucht (Punk­rock aus Rhein­berg (NRW).

Der Ein­lass star­tet ab 18:00 Uhr. Tickets gibt es im Vor­ver­kauf auf der Web­site des Bam­ber­ger Festi­vals e.V. für 25€. An der Abend­kas­se kosten die Tickets 30€. Geför­dert wird das Festi­val durch die Kul­tur­för­de­rung der Stadt Bam­berg, Tho­mann und Cam­ping Aach.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung und dem Line-Up fin­den Sie auf unse­ren Social-Media-Kanä­len sowie der Web­site des Bam­ber­ger Festi­vals Ver­eins https://​www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de.