Stadt­rats­mit­glie­der, die Care-Arbeit lei­sten, sol­len für Sit­zungs­zei­ten mehr Ent­schä­di­gung bekommen

Was mache ich mit mei­nem Kind, wenn die Stadt­rats­sit­zung am Nach­mit­tag um 16 Uhr beginnt? Die­se Fra­ge stel­len sich man­che, aller­dings nicht all­zu vie­le der aktu­ell amtie­ren­den Stadt­rats­mit­glie­der und fin­den zumeist irgend­ei­ne Lösung. Aber wie vie­le haben sich die­se Fra­ge womög­lich bereits vor der Kom­mu­nal­wahl gestellt und dann sicher­heits­hal­ber erst gar nicht kandidiert?

Der Stadt­rat wird vor­aus­sicht­lich am heu­ti­gen Mitt­woch eine klei­ne Ände­rung in der Orts­sat­zung beschlie­ßen, die es sol­chen Müt­tern und Vätern erleich­tert, eine Stadt­rats­man­dat anzu­neh­men. Dann kön­nen Stadträt:innen künf­tig einen Antrag auf 18 Euro pro Sit­zungs­stun­de im kom­mu­na­len Par­la­ment stel­len, wenn gleich­zei­tig Ange­hö­ri­ge betreut wer­den müs­sen. Dies bezieht sich nicht nur auf Kin­der, auch ande­re ver­sor­gungs­be­dürf­tig­te Per­so­nen, etwa alte Men­schen oder Men­schen mit Behin­de­rung bezieht die Rege­lung mit ein. Mit den 18 Euro ist es dann mög­lich, eine exter­ne Betreu­ung für die Dau­er der Sit­zung zu engagieren.

Für Andre­as Eichen­se­her von Grü­nes Bam­berg ist das der rich­ti­ge Schritt hin zu mehr Betei­li­gung von Men­schen, die Care-Arbeit lei­sten. „Gera­de die­se Men­schen, die so eine wesent­li­che Säu­le für den sozia­len Zusam­men­halt unse­rer Gesell­schaft bil­den, müs­sen bes­ser in der Poli­tik ver­tre­ten sein und ihre Per­spek­ti­ve ein­brin­gen.“ Der fami­li­en­po­li­ti­sche Grü­nen-Spre­cher hat die Neu­re­ge­lung, die im Älte­sten­rat auf mehr­heit­li­che Zustim­mung traf und nun von der Ver­wal­tung vor­ge­schla­gen wird, selbst ins Rol­len gebracht. Er ist Vater von zwei Kin­dern im Alter von zwei und fünf Jah­ren. In der Grü­nen-Frak­ti­on ist die Eltern­quo­te ohne­hin ver­gleichs­wei­se hoch: Von elf Frak­ti­ons­mit­glie­dern haben fünf Kin­der unter 18 Jahren.

Auch schon bis­her konn­ten Stadt­rats­mit­glie­der laut Orts­sat­zung einen Antrag auf 18 Euro Betreu­ungs­geld stel­len, aber nur dann, wenn sie über­haupt nicht berufs­tä­tig waren. Dahin­ter stand wohl das mitt­ler­wei­le doch sehr anti­quier­te Bild von der Haus­frau, die aus­schließ­lich zuhau­se ist und sich um Groß­el­tern und Kin­der küm­mert. „Die ange­pass­te Rege­lung ver­folgt klar das zeit­ge­mä­ße Ziel: Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf und Poli­tik!“ so Eichenseher.