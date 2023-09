Am 29. & 30. Sep­tem­ber 2023 steht die Kar­tof­fel im Mittelpunkt

Ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm rund um die Kar­tof­fel haben die Markthändler*innen vor­be­rei­tet. Bereits am Frei­tag kön­nen Käufer*innen genau die Men­ge an Kar­tof­feln, die Sie brau­chen, direkt vom Anhän­ger in den Sack abfül­len las­sen. Vom Feld auf den Anhän­ger und direkt in Ihre Ein­kaufs­ta­sche – fri­scher geht’s kaum.

Der Kar­tof­fel­markt geht am Sams­tag zum Wochen­markt wei­ter. Dann ist Augen­maß oder Glück gefragt. Besucher*innen soll­ten beim Kar­tof­fel­schät­zen mög­lichst nah an der tat­säch­li­chen Men­ge der Kar­tof­fel lie­gen. Wer am näch­sten dran­liegt, kann einen Zent­ner Kar­tof­fel mit nach Hau­se neh­men. Damit sind Klö­ße, Kar­tof­fel­sup­pe und selbst­ge­mach­te Pom­mes gesi­chert. Am Glücks­rad kön­nen wei­te­re tol­le Prei­se der Cobur­ger Markthändler*innen gewon­nen werden.

Für die klei­nen Marktbesucher*innen ste­hen Trett­rak­to­ren für eine Erkun­dungs­tour über den Markt bereit. Und wer bei all den Kar­tof­feln Appe­tit auf Kar­tof­feln bekommt, kann sich ein­fach ein paar Kar­tof­fel­detsch kau­fen. Neben Kar­tof­feln gibt es auch das übli­che Ange­bot an Obst, Gemü­se und mehr.