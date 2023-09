Die Regen­bo­gen­bank der Stadt Bay­reuth bekommt ein neu­es Zuhau­se: Die in den Regen­bo­gen­far­ben der quee­ren Com­mu­ni­ty gestri­che­ne Park­bank steht ab sofort auf dem Luit­pold­platz. Die Bank, die als Sym­bol für eine tole­ran­te Stadt­ge­sell­schaft gedacht ist, war ursprüng­lich Ende August in der Wil­hel­mi­ne­naue auf­ge­stellt wor­den. Dort war sie nur weni­ge Tage spä­ter mit schwar­zer Far­be beschmiert wor­den. Der Stadt­bau­hof hat sie inzwi­schen neu lackiert.

Der neue Stand­ort am Luit­pold­platz wur­de mit Bedacht gewählt. „Dort sind mehr Men­schen unter­wegs. Wir hof­fen daher auch auf mehr öffent­li­che Wach­sam­keit gegen­über mög­li­chen Beschä­di­gun­gen“, so Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Zudem wol­le man den­je­ni­gen, die die Bank in der Wil­hel­mi­ne­naue beschmiert hat­ten, zei­gen, „dass wir uns durch sol­chen Van­da­lis­mus nicht unter­krie­gen las­sen.“ Gemein­sam mit Anne­gret Läkamp vom Stadt­gar­ten­amt sowie den bei­den Vor­stands­mit­glie­dern des Ver­eins Que­er Bay­reuth, Seba­sti­an Kropp und Tina Pröckl, weih­te der Ober­bür­ger­mei­ster die Bank jetzt am neu­en Stand­ort ein.