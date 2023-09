Kita- und Schu­les­sen in Bay­reuth nicht nach dem „Geiz-ist-geil-Prin­zip“ kochen

Ein­füh­rungs­kurs in Bay­reuth: Nähen mit der Näh­ma­schi­ne

Am Frei­tag, 6. Okto­ber, fin­det von 14.30 bis 17 Uhr in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 in Koope­ra­ti­on mit dem Verein…