Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Über­griff auf Poli­zi­sten in der Cobur­ger Innenstadt

COBURG. Mit der Inge­wahrs­am­nah­me zwei­er 25-jäh­ri­ger Män­ner ende­te am Mon­tag­abend ein Poli­zei­ein­satz in der Cobur­ger Innen­stadt. Einer der Män­ner attackier­te einen Poli­zei­be­am­ten der ande­re bedroh­te die Einsatzkräfte.

Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wur­de um 20:50 Uhr von dem Mit­ar­bei­ter eines Kios­kes in der Moh­ren­stra­ße ange­spro­chen. Die­ser bat um Hil­fe wegen vier alko­ho­li­sier­ter Män­ner, die den Ver­käu­fer ver­bal angin­gen. Vor Ort tra­fen die Poli­zi­sten auf die Män­ner im Alter zwi­schen 24 und 26 Jah­ren. Da es vor Ort zu kei­nen Straf­ta­ten kam, notier­ten die Beam­ten die Per­so­na­li­en der Per­so­nen und gaben allen Vie­ren einen Platzverweis.

Um 21:20 Uhr erreich­te die Cobur­ger Poli­zei die Mit­tei­lung, dass es unweit des Kios­kes in der Moh­ren­stra­ße zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung meh­re­rer Per­so­nen gekom­men sei. Neben Strei­fen der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on fuhr auch ein Poli­zei­dienst­hun­de­füh­rer zu der Ein­sat­zört­lich­keit. Die­ser ver­such­te die Situa­ti­on bis zum Ein­tref­fen wei­te­rer Strei­fen vor Ort zu klä­ren und wur­de dabei von dem 25-Jäh­ri­gen Cobur­ger angegriffen.

Der Poli­zei­be­am­te stürz­te und wur­de auf dem Boden lie­gend wei­ter von dem 25-Jäh­ri­gen attackiert. Die als näch­ste ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on fixier­te den Aggres­sor. Da sich der Mann gegen die Fest­nah­me wehr­te, leg­ten die Beam­ten ihm Hand­fes­seln an. Der ange­grif­fe­ne Poli­zist sowie die ande­ren bei­den ein­ge­setz­ten Beam­ten ver­letz­ten sich bei dem Über­griff leicht. Ein eben­falls 25-Jäh­ri­ger aus der Per­so­nen­grup­pe bedroh­te die ein­ge­setz­ten Beam­ten wäh­rend der Durch­set­zung der Gewahrs­am­nah­me zudem ver­bal. Der Abend ende­te für die zwei Haupt­ag­gres­so­ren mit einer Gewahrs­am­nah­me in einer Haft­zel­le der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zur Unter­bin­dung wei­te­rer Straftaten.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg führ­te ein Arzt bei bei­den Män­nern eine Blut­ent­nah­me durch. Gegen den 25-Jäh­ri­gen Haupt­tä­ter wird wegen tät­li­chen Angriffs auf Voll­streckungs­be­am­te sowie Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te ermit­telt. Gegen den zwei­ten Mann wer­den Ermitt­lun­gen wegen Bedro­hung geführt. Die drei ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten blie­ben wei­ter­hin dienstfähig.

Wahl­pla­ka­te beschä­digt und gestohlen

GROß­HEI­RATH, LKR. COBURG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beschmier­ten Unbe­kann­te zwei Wahl­pla­ka­te. Ein Drit­tes nah­men sie mit. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Die Täter hat­ten es offen­bar auf die Par­tei „Bünd­nis 90/​Die Grü­nen“ abge­se­hen: Wäh­rend die Pla­ka­te ande­rer Par­tei­en unbe­schä­digt blie­ben, beschmier­ten sie zwei Wahl­pla­ka­te der Par­tei in der Ring­stra­ße mit roter Far­be. Von einem Brücken­ge­län­der an der Haupt­stra­ße stah­len die Unbe­kann­ten ein drit­tes Wahlplakat.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zu den beschmier­ten Pla­ka­ten und dem gestoh­le­nen Pla­kat machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

E‑Auto von Fir­men­ge­län­de gestohlen

MARKT­RED­WITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de stah­len Unbe­kann­te ein E‑Auto vom Gelän­de ein Bau­fach­han­dels. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Sams­tag­mor­gen bis Mon­tag­mor­gen dran­gen Die­be in das Fir­men­ge­län­de eines Bau­fach­han­dels in der Röß­ler­mühl­stra­ße ein. Von dort stah­len die Täter ein wei­ßes E‑Auto im Wert von zir­ka 35.000 Euro. Der VW ID.3 trug zuletzt das amt­li­che Kenn­zei­chen: MAK-BS 12.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum Dieb­stahl des E‑Autos machen? Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge auf oder am Fir­men­ge­län­de in der Röß­ler­mühl­stra­ße beob­ach­tet? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.