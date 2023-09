Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Lang­fin­ger schla­gen zu

BAM­BERG. Am Diens­tag gegen 11 Uhr wur­de ein 20-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­tet, wie er in einem Kauf­haus am Grü­nen Markt einen Sport­an­zug und ein paar Turn­schu­he ent­wen­de­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den belief sich auf 159,99 Euro.

Im Ruck­sack des Herrn konn­te eine wei­te­re Sport­ho­se im Wert von 15,99 Euro auf­ge­fun­den wer­den. Die­se hat er kurz vor­her in einem wei­te­ren Kauf­haus in der Franz-Lud­wig-Stra­ße entwendet.

Wer fuhr den Pkw an?

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom Sonn­tag, 24.09.23 bis Diens­tag 26.09.23, wur­de in der Her­zog-Max-Stra­ße ein gepark­ter Pkw von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

LIT­ZEN­DORF. Bereits am letz­ten Frei­tag wur­de einer 79-Jäh­ri­gen in einem Ein­kaufs­markt in Pödel­dorf, Holl­fel­der Stra­ße, der Geld­beu­tel ent­wen­det. Die Dame hat­te die­sen kurz­zei­tig lie­gen lassen.

Wem ist etwas auf­ge­fal­len, wer kann Hin­wei­se zu einem Täter/​einer Täte­rin geben? Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUT­TEN­HEIM. Am Diens­tag­mor­gen, gegen 07:45 Uhr, über­sah ein 45-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer ein Fahr­zeug im Gegen­ver­kehr, als er auf der Staats­stra­ße 2260 zum Über­ho­len eines Lkws aus­scher­te. Die Ent­ge­gen­kom­men­de wich nach rechts in den Stra­ßen­gra­ben aus, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Dabei streif­te sie die Leit­plan­ke. Der Unfall­ver­ur­sa­cher zog eben­falls nach rechts und tou­chier­te den noch neben ihm fah­ren­den Lkw an der vor­de­ren lin­ken Sei­te. Die 33-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt. Es ent­stand ein geschätz­ter Gesamt­scha­den von knapp 10.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Am Mon­tag, in der Zeit zwi­schen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, wur­de in der Indu­strie­stra­ße ein Pkw beschä­digt. Ver­mut­lich beim Aus­par­ken streif­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Fahr­zeug den VW. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 500 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se zur Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Am Diens­tag, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 39-Jäh­ri­ger mit einem Ford Tran­sit u.a. die Hans-Wöl­fel-Stra­ße und die Peter-Fer­di­nand-Stein­hei­mer-Stra­ße in Hall­stadt. Dabei fiel er durch sei­ne unsi­che­re Fahr­wei­se auf. Bei der Anhal­tung und Kon­trol­le durch eine Poli­zei­strei­fe wur­de fest­ge­stellt, dass der Mann alko­ho­li­siert unter­wegs war. Es folg­te eine Blutentnahme.

Laut einer Zeu­gen­aus­sa­ge muss­ten meh­re­re Fahr­zeu­ge teil­wei­se auf den Geh­weg aus­wei­chen. Hier­zu bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land um Mit­tei­lung, wer durch den alko­ho­li­sier­ten Kraft­fah­rer behin­dert oder gar gefähr­det wur­de – Tel. 0951/9129–310.

Pres­se­be­richt der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Last­wa­gen fuhr ein­fach weiter

OBER­HAID, A70. Ein Sach­scha­den im nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Bereich ent­stand am frü­hen Mitt­woch­mor­gen auf der A70. Da der Ver­ur­sa­cher nicht anhielt, son­dern wei­ter­fuhr, bit­tet die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg um Hinweise.

Kurz vor 05:30 Uhr befuhr ein 64-Jäh­ri­ger mit sei­nem Wohn­mo­bil die Auto­bahn in Rich­tung Bay­reuth, als er kurz vor der Anschluss­stel­le Vier­eth-Trun­stadt zwei Last­wa­gen über­ho­len woll­te. Der hin­te­re Sat­tel­zug zog jedoch unver­mit­telt vor dem Über­hol­ma­nö­ver nach links, um eben­falls zu über­ho­len und über­sah offen­sicht­lich den nach­kom­men­den Ver­kehr. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern, zog der 64 Jah­re alte Mann instink­tiv nach links und tou­chier­te in der Fol­ge die Mit­tel­schutz­leit­plan­ke. Bei dem Unfall wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt. Jedoch ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt etwa 14.000 Euro. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat daher die Ermitt­lun­gen zum Unfall­ver­ur­sa­cher auf­ge­nom­men und ruft Zeu­gen des Vor­fal­les auf, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–510 zu mel­den. Zum Unfall­ver­ur­sa­cher ist ledig­lich bekannt, dass es sich um einen Sat­tel­zug mit Pla­ne und gel­ben Num­mern­schil­dern am Auf­lie­ger handelte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­mor­gen bog eine 42-jäh­ri­ge Mini-Fah­re­rin vom Lohr­weg in die Hir­ten­gas­se in Rüs­sen­bach ein. Dabei wur­de sie von einem 25-jäh­ri­gen Chrys­ler-Fah­rer über­se­hen und es kam zur Kol­li­si­on. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 6000 EUR. Die Dame wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus Forch­heim verbracht.

Göß­wein­stein. In der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße über­quer­te ein 78-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger am Diens­tag­vor­mit­tag zwi­schen war­ten­den Fahr­zeu­gen die Stra­ße. Ein 60-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer hat­te kei­ne Chan­ce, den Rent­ner recht­zei­tig zu sehen und erfass­te des­sen Kopf mit dem Außen­spie­gel. Glück­li­cher­wei­se wur­de der Seni­or nur leicht ver­letzt und benö­tig­te kei­ne medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung. Am Außen­spie­gel des Lkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 50 EUR.

Egloff­stein. In der Burg­berg­stra­ße ereig­ne­te sich am Diens­tag­abend ein Unfall infol­ge fahr­läs­si­gen Fahr­ver­hal­tens unter Alko­hol­ein­fluss. Ein 29-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer fuhr mit hoher Geschwin­dig­keit und quiet­schen­den Rei­fen die Stra­ße ent­lang. Als Bei­fah­rer war ein 17-jäh­ri­ger Freund an Bord. An der Unfallört­lich­keit ver­lor der Fah­rer des Kia die Kon­trol­le über den Wagen und prall­te links von der Fahr­bahn gegen eine Haus­wand. Durch den Zusam­men­stoß stell­te sich das Fahr­zeug quer und schlug gegen­über auch noch gegen eine Trep­pe. Als eine Poli­zei­strei­fe aus Eber­mann­stadt hin­zu­kam, stell­ten die Beam­ten Hin­wei­se auf star­ken Alko­hol­ein­fluss bei dem jun­gen Mann fest und ver­brach­ten ihn zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Der Füh­rer­schein des Unfall­fah­rers wur­de beschlag­nahmt. Bei­de Insas­sen wur­den leicht ver­letzt, es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 12000 EUR.

Unfall­flucht

Ober­tru­bach. Im Zeit­raum Mon­tag­abend bis Diens­tag­vor­mit­tag wur­de ein gepark­ter sil­ber­ner Klein­trans­por­ter der Mar­ke VW in der Teich­stra­ße ange­fah­ren. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1000 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Hin­wei­se, falls jemand den unbe­kann­ten Unfall­fah­rer beob­ach­ten konnte.

Wei­ßen­ohe. Am Diens­tag­abend konn­te eine 73-jäh­ri­ge Sko­da-Fah­re­rin beim rück­wärts aus­par­ken in der Dorf­hau­ser Stra­ße knapp den Zusam­men­stoß mit einem eben­falls rück­wärts­fah­ren­den BMW ver­hin­dern. Durch das Manö­ver muss­te die Senio­rin jedoch über den gegen­über lie­gen­dem Geh­weg fah­ren und kol­li­dier­te anschlie­ßend noch mit einer Mau­er, wobei das Heck ihres Pkw beschä­digt wur­de. Der Fah­rer des BMW ent­fern­te sich trotz Betei­li­gung am Vor­fall von der Ört­lich­keit, ohne sich zu küm­mern. Wer Hin­wei­se zum Sach­ver­halt geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei Eber­mann­stadt zu melden.

Schwer­last­kon­trol­len

Grä­fen­berg, Pretz­feld, Eber­mann­stadt. Die Poli­zei Eber­mann­stadt führ­te im Lau­fe des Diens­tags Schwer­last­kon­trol­len im Dienst­be­reich durch. Dabei kon­trol­lier­te die Strei­fe einen augen­schein­lich über­la­de­nen Lkw in Grä­fen­berg. Der 35-jäh­ri­ge Fah­rer war mit über 1,6 t zu viel Gewicht unter­wegs, was einer Über­la­dung von knapp 15% ent­spricht. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm dar­auf­hin untersagt.

In Pretz­feld fie­len den Beam­ten zwei Lkws mit Män­geln auf. Ein 40-jäh­ri­ger Fah­rer sicher­te auf der offe­nen Lade­flä­che einen mit Kunst­stoff­müll gefüll­ten Pla­stik­sack sowie 16 Euro­palet­ten nicht ord­nungs­ge­mäß. Er muss nun mit einer Anzei­ge rech­nen. Ein wei­te­rer Lkw hat­te meh­re­re zusätz­lich ange­brach­te oran­ge­ne Schein­wer­fer und Leuch­ten mon­tiert, was zum Erlö­schen der Betriebs­er­laub­nis und einer Anzei­ge führt.

Des Wei­te­ren war ein 56-jäh­ri­ger Fah­rer einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne in Eber­mann­stadt mit einer Geschwin­dig­keits­über­schrei­tung von 19 km/​h unter­wegs. Er hät­te mit sei­nem Fahr­zeug nur 60 km/​h schnell fah­ren dür­fen, wur­de jedoch unter Abzug der Tole­ranz mit 79 km/​h gemessen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. In der Hans-Sachs-Stra­ße kam es am Diens­tag­vor­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Ein 65-jäh­ri­ger Hon­da-Fah­rer befuhr die Hans-Sachs-Stra­ße in Rich­tung Piastenbrücke/​Bahnhof, fuhr an einem dort ste­hen­den Lkw vor­bei, kam auf die Gegen­fahr­bahn und streif­te den ent­ge­gen­kom­men­den Pkw einer 55-Jäh­ri­gen. Der Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen wird auf ins­ge­samt 4.000,- Euro geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag­abend gegen 17:00 Uhr über­quer­te ein 63-Jäh­ri­ger die Fritz-Hoff­mann-Stra­ße, als plötz­lich der auf der lin­ken Abbie­ge­spur ste­hen­de Pkw, rück­wärts­fuhr und nach links in eine Ein­fahrt ein­fuhr. Hier­bei über­sah der bis­her unbe­kann­te Pkw-Fah­rer den 63-Jäh­ri­gen, der dar­auf­hin zu Boden stürz­te. Nach der Kol­li­si­on ver­ließ der bis­her unbe­kann­te Pkw-Fah­rer die Unfall­stel­le. Der 63-Jäh­ri­ge erlitt Schmer­zen im Bereich der rech­ten Hüf­te und des lin­ken Brust­korbs, er wur­de zur wei­te­ren Behand­lung in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Zeu­gen oder der Unfall­ver­ur­sa­cher selbst, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 18:00 Uhr wur­den in einem Dro­ge­rie­markt in der Haupt­stra­ße meh­re­re Par­füms und Dusch­gels ent­wen­det. Auf­merk­sa­me Ange­stell­te bemerk­ten den Dieb­stahl und ver­stän­dig­ten umge­hend die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim. Eine Fahn­dung ver­lief nega­tiv. Die bei­den Täter ent­ka­men anschlie­ßend uner­kannt. Konn­te jemand die Täter beob­ach­ten und kann Hin­wei­se zu des­sen Ergrei­fung geben? (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. In der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:33 Uhr park­te ein 21-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw, BMW/X3 in schwarz, in der Daim­ler­stra­ße auf dem Park­platz des dor­ti­gen McDo­nalds. Als er zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den an sei­nem Fahr­zeug fest­stel­len. Der Sach­scha­den wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Neun­kir­chen a. Brand. Auf einem Park­platz eines Lebens­mit­tel­mark­tes in der Hen­ker­steg­stra­ße kam es am Diens­tag­abend gegen 17:00 Uhr zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einer 38-Jäh­ri­gen und einem 72-Jäh­ri­gen. Nach­dem der 72-Jäh­ri­ge, offen­sicht­lich stark alko­ho­li­siert, in sein Fahr­zeug stieg und davon­fuhr, infor­mier­te die 38-Jäh­ri­ge die Poli­zei. Kur­ze Zeit spä­ter konn­te durch eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim der 72-Jäh­ri­ge an sei­ner Wohn­an­schrift ange­trof­fen wer­den. Da ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test auf­grund sei­ner star­ken Alko­ho­li­sie­rung nicht mög­lich und er nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war, wur­de er zur Blut­ent­nah­me in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Gegen den Mann wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Eggols­heim. Am Diens­tag­abend kam es in einem Fri­seur­sa­lon zu einer Nöti­gung. Ein 23-Jäh­ri­ger kam gegen 21:00 Uhr in den Salon, um sich die Haa­re schnei­den zu las­sen. Nach­dem die 26-Jäh­ri­ge Ange­stell­te dies auf­grund der Uhr­zeit ver­nein­te, bedräng­te die­ser die jun­ge Frau und for­der­te sie zu sexu­el­len Hand­lun­gen gegen Bezah­lung auf. Dar­auf­hin wur­de er wie­der­holt gebe­ten den Laden zu ver­las­sen, die­ser Auf­for­de­rung kam er jedoch nicht sofort nach. Der 23-Jäh­ri­ge ver­ließ kur­ze Zeit spä­ter den Salon und die Ange­stell­te konn­te die Tür ver­sper­ren die Poli­zei ver­stän­di­gen. Der 23-Jäh­ri­ge konn­te durch eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim noch vor Ort ange­trof­fen wer­den. Ihn erwar­tet nun eine Strafanzeige.