Blin­de und seh­be­hin­der­te Men­schen wäh­len erst­mals geheim mit Scha­blo­ne – Ent­wickelt in Zusam­men­ar­beit der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und dem Baye­ri­schen Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­bund e.V. (BBSB)

Men­schen mit einer star­ken Seh­be­hin­de­rung oder blin­de Men­schen sind bei einer Wahl auf Unter­stüt­zung ange­wie­sen. Nicht so in Mit­tel­fran­ken, dies ist der erste Bezirk in Bay­ern, indem ein eigen­stän­di­ges gehei­mes Wäh­len mit Scha­blo­ne zur Land­tags­wahl am 8. Okto­ber 2023 mög­lich sein wird.

„Der über­di­men­sio­nier­te gro­ße Stimm­zet­tel war bei der Ent­wick­lung der Wahl­scha­blo­ne eine ech­te Her­aus­for­de­rung – die wir nun gemei­stert haben“, erklärt Robert Mül­ler, Pro­jekt­lei­ter Wahl­scha­blo­ne und Lei­ter des BIT-Zen­trums beim BBSB. Von der ersten Idee bis zur Umset­zung in die­sem Jahr gin­gen vie­le Anfra­gen und Gesprä­che sei­tens des Baye­ri­schen Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­bunds mit dem Mini­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les vor­aus. Bewe­gung kam in das Pro­jekt durch die Unter­stüt­zung von Hol­ger Kie­sel, Behin­der­ten­be­auf­trag­ter in Bay­ern. Zusam­men mit der Lei­te­rin der Geschäfts­stel­le des Baye­ri­schen Behin­der­ten­be­auf­trag­ten, San­dra Kiss­ling-Tho­mas, setzt er sich sehr für die Belan­ge von Men­schen mit Behin­de­rung ein und unter­stütz­te das Anlie­gen des BBSB.

Robert Mül­ler hält die Wahl­scha­blo­ne mit einer Län­ge von 64 und einer Brei­te von 52 Zen­ti­me­tern in den Hän­den. Es erfor­dert etwas Geduld, um den rie­si­gen Wahl­zet­tel in die Scha­blo­ne ein­zu­pas­sen. Doch der Auf­wand lohnt sich, denn so ist eine gehei­me Wahl sicher­ge­stellt. Die wahl­be­rech­tig­ten Mit­glie­der des BBSB aus Mit­tel­fran­ken erhal­ten cir­ca zwei Wochen vor der Wahl die Scha­blo­ne mit einer CD-Anlei­tung zum Gebrauch. Die Audio-CD erklärt das genaue Ein­le­gen der Wahl­zet­tel in die Scha­blo­ne und gibt die Inhal­te des Stimm­zet­tels wie­der. Die Brief­wahl­un­ter­la­gen wer­den wie gewohnt angefordert.

Robert Mül­ler zeigt sich mit dem Test­lauf vom 10. August 2023 sehr zufrie­den: „Wir hof­fen nun auf ein hohes Inter­es­se an der Wahl­scha­blo­ne sei­tens der Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler. Die Erfah­run­gen unse­rer Mit­glie­der zur bar­rie­re­frei­en Wahl sind ein wich­ti­ger Bau­stein, ob es bei einem Pro­jekt bleibt oder ob Scha­blo­nen künf­tig allen Wahl­be­rech­tig­ten blin­den und seh­be­hin­der­ten Men­schen in Bay­ern zur Ver­fü­gung gestellt wer­den kön­nen.“ Dies wäre ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung Selbst­stän­dig­keit, um das Wahl­recht geheim aus­üben zu kön­nen. Im Raum Mit­tel­fran­ken sind weit über 2000 wahl­be­rech­tig­te Men­schen von einer Seh­be­hin­de­rung oder Blind­heit betroffen.

Robert Mül­ler lei­tet beim BBSB die Abtei­lung Bera­tung-Infor­ma­ti­on-Tech­nik (BIT). Das BIT-Zen­trum ist eine gemein­nüt­zi­ge Medi­en­ein­rich­tung des BBSB e.V., die seit 1986 besteht und Infor­ma­tio­nen für blin­de und seh­be­hin­der­te Men­schen bar­rie­re­frei zugäng­lich macht. Tex­te wer­den in Blin­den­schrift, struk­tu­rier­te Hör­bü­cher oder bar­rie­re­freie Datei­en umgewandelt.