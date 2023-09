Für klas­si­sche, histo­ri­sche und kurio­se Fahr­zeu­ge aller Art

Am 3. Okto­ber fin­det am Bus in Forch­heim, An der Län­de 14, das tra­di­tio­nel­le Old­ti­mer­tref­fen statt. Es gibt Fami­li­en­pro­gramm, Essen & Trin­ken, Rock’n’Roll Music!

Pro­gramm

3. Okto­ber 2023 (Tag der deut­schen Einheit)

10 Uhr: Ein­lass / Anfahrt der Old­ti­mer / Weißwurscht-mit-Brezeln-Frühstück

12 Uhr: Start des Los­ver­kaufs / Bohna­kern mit Klöß / Schwei­ne­bra­ten­sand­wich vom Hans / Kaf­fee und Kuchen

Ca. 13:07 Uhr: Pop-Up Show: Cla­ris­sa Zockovic First Lady des Gla­mours, It-Girl, Weltstar Cla­ris­sa auf Facebook

Ca. 14:52 Uhr: Pop-Up Thea­ter: „Frosch­kö­nig – abgeschminkt“ Thea­ter­pro­gramm für Groß und Klein von Nico­le Weißbrodt

15:50 Uhr: Pop Up Musik: The Bangaroos 50’s Rock’n’Roll Music The Ban­ga­roos auf Facebook



Pop-Up ver­an­stal­tet der Büssing e. V. mit freund­li­cher Unter­stüt­zung der Stadt Forchheim.