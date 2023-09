Das neue Son­nen­se­gel über dem Spiel­ge­rät „Bie­nen­wa­ben­rut­sche“ im Wild­park Hunds­haup­ten wur­de in Anwe­sen­heit von Ver­tre­tern des Wild­park-Teams, Land­rat Dr. Her­mann Ulm, dem Vor­stands­vor­sit­zen­den der VR Bank Bam­berg – Forch­heim Joa­chim Haus­ner und den bei­den Vor­stän­den des För­der­ver­eins des Wild­parks, Micha­el Hof­mann und Micha­el Wirth, enthüllt.

Vor­sit­zen­der Micha­el Hof­mann über­reicht dies dem Wild­park als erstes „Geschenk“ des im letz­ten Jahr neu gegrün­de­ten För­der­ver­eins. „Als För­der­ver­ein ist es unse­re Mis­si­on, den Wild­park in vie­ler­lei Hin­sicht bei Pro­jek­ten und Akti­vi­tä­ten zu unter­stüt­zen, sei­ne Attrak­ti­vi­tät zu stei­gern und für Erho­lungs­er­leb­nis­se bei den Besu­chern zu sor­gen. Dank der groß­zü­gi­gen Spen­de der VR Bank Bam­berg – Forch­heim in Höhe von 6.000,- Euro konn­te die Errich­tung des Son­nen­se­gels so schnell rea­li­siert wer­den“, zeigt sich För­der­ver­eins­vor­sit­zen­der Hof­mann erfreut.

Die VR Bank enga­giert sich als Grün­dungs­mit­glied ger­ne beim För­der­ver­ein, um den Wild­park als belieb­tes Aus­flugs­ziel für Fami­li­en, Natur­freun­de und Tou­ri­sten in unse­rer Regi­on zu erhal­ten und aus­zu­bau­en. „Damit wol­len wir einen Bei­trag zur För­de­rung von Out­door-Akti­vi­tä­ten und Erho­lungs­mög­lich­kei­ten für Kin­der und Fami­li­en lei­sten“, so Vor­stands­vor­sit­zen­der Joa­chim Hausner.

Der Anfang August neu eröff­ne­te Bie­nen­lehr­pfad ist ein belieb­ter Treff­punkt für Besu­cher jeden Alters. Die ein­hei­mi­sche Fir­ma Spiel­sinn aus Göß­wein­stein mon­tier­te das Segel, so dass nun die Kin­der beim Spie­len und Rut­schen vor der Son­ne geschützt sind. „Die Pfo­sten sind aus natur­ge­wach­se­ner Robi­nie“, erklärt Wild­park­lei­ter Dani­el Schäf­fer. Ein Pfo­sten ist pas­send zu den ande­ren Blu­men bei der Seil­bahn „Bie­nen­flug“ als Korn­blu­me dar­ge­stellt. Die Son­nen­se­gel sind auch höhen­ver­stell­bar, so dass man ent­spre­chend auf den Stand der Som­mer- und Herbst­son­ne reagie­ren kann.

„Das Son­nen­se­gel über dem Spiel­ge­rät ist nicht nur ein Schutz vor der Son­ne, son­dern auch eine Berei­che­rung für die Attrak­ti­vi­tät unse­res Wild­parks, der bereits eine Viel­zahl von Tie­ren und Akti­vi­tä­ten für Besu­cher bie­tet“, lobt Land­rat Dr. Ulm das Geschenk des Fördervereins.

Der Wild­park bie­tet sich sowohl für Fami­li­en mit Kin­dern als span­nen­des Erleb­nis mit ver­schie­de­nen Tier­ar­ten als auch für Men­schen, die ein­fach in Ruhe die Natur genie­ßen möch­ten, als idea­les Aus­flugs­ziel an. Im Wild­park Hunds­haup­ten hat man die Mög­lich­keit, über 30 Tier­ar­ten haut­nah zu erle­ben und bei ver­schie­de­nen Füh­run­gen inter­es­san­te Fak­ten über die­se und den Park selbst zu erfah­ren. Besu­chen Sie den Wild­park und erle­ben sie Natur und Tier hautnah!

Info:

Öff­nungs­zei­ten des Wild­parks: täg­lich von 9.00 bis 18.00 Uhr Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Park und den Attrak­tio­nen unter www​.wild​park​-hunds​haup​ten​.de.

Wer dem För­der­ver­ein Wild­park Hunds­haup­ten bei­tre­ten möch­te, kann sich per E‑Mail an die Geschäfts­stel­le wen­den unter foerderverein.​wildpark@​lra-​fo.​de.