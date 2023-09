Von der Unter­stüt­zung der Gastro­no­mie bis hin zum Fort­schritt im Schienenverkehr

In einer Abstim­mungs­run­de im Bezirks­ver­band Ober­fran­ken des Baye­ri­schen Land­kreis­ta­ges posi­tio­nier­ten sich die ober­frän­ki­schen Land­rä­te zu aktu­el­len und für den länd­li­chen Raum gewich­ti­gen Themen.

Um das ober­frän­ki­sche Schie­nen­netz zu ver­bes­sern, wird eine von Bund und Frei­staat Bay­ern geför­der­te Mach­bar­keits­stu­die zu inno­va­ti­ven Antriebs­ar­ten im Schie­nen­ver­kehr auf der nicht elek­tri­fi­zier­ten „Ober­fran­ken-Ach­se“ und dem umge­ben­den Strecken­netz erstellt. Nach­dem das Pro­jekt die Grund­vor­aus­set­zung für eine Ver­bes­se­rung der Ost-West-Ver­bin­dun­gen in Ober­fran­ken dar­stellt, beglei­ten und unter­stüt­zen die ober­frän­ki­schen Land­rä­te das Vor­ha­ben nachhaltig.

Ein wei­te­res The­ma, das die Land­krei­se umtreibt, ist die Ent­wick­lung im Bereich Asyl und Flücht­lings­un­ter­brin­gung. Land­krei­se und Kom­mu­nen wer­den auf­grund der aktu­el­len Zuzugs­zah­len wei­ter­hin vor Her­aus­for­de­run­gen gestellt. Daher drän­gen die ober­frän­ki­schen Land­rä­te ein­hel­lig dar­auf, dass sich die Bun­des­re­gie­rung auf EU-Ebe­ne für die Refor­mie­rung des Gemein­sa­men Euro­päi­schen Asyl­sy­stems ein­setzt. Eine euro­päi­sche Asyl­re­form sei drin­gend not­wen­dig, wes­halb Deutsch­land die Blocka­de­hal­tung in Bezug auf die Kri­sen­ver­ord­nung auf­ge­ben müsse.

Dar­über hin­aus stand die Stär­kung des länd­li­chen Rau­mes und die Unter­stüt­zung kri­sen­re­le­van­ter Bran­chen im Vor­der­grund. Dazu gehö­re unter ande­rem eine aus­rei­chen­de medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung, wobei die Bedeu­tung der Apo­the­ker­schaft für die Ver­sor­gung auf dem Land nicht ver­kannt wer­den dürfe.

Ange­sichts der zum 31.12.2023 aus­lau­fen­den Rege­lung des seit Juli 2020 auf Spei­sen in der Gastro­no­mie gel­ten­den redu­zier­ten Mehr­wert­steu­er­satz von 7 Pro­zent, posi­tio­nier­ten sich die Land­rä­te klar für eine Bei­be­hal­tung des ermä­ßig­ten Steu­er­sat­zes auf Spei­sen in der Gastro­no­mie. Nach der­zei­ti­ger Rechts­la­ge wer­den Mahl­zei­ten in Restau­rants und Gast­stät­ten ab dem 01.01.2024 wie­der mit 19 Pro­zent besteu­ert. Ein Geset­zes­ent­wurf zur dau­er­haf­ten Bei­be­hal­tung des redu­zier­ten Sat­zes wur­de am 21.09.2023 im Bun­des­tag abge­lehnt. Eine end­gül­ti­ge Ent­schei­dung, wel­cher Mehr­wert­steu­er­satz künf­tig in Deutsch­land zur Anwen­dung kommt, wird im Rah­men der lau­fen­den Haus­halts­ver­hand­lun­gen zum Bun­des­haus­halt 2024 getroffen.

„In der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken spielt die Gastro­no­mie eine ent­schei­den­de Rol­le, um regio­na­le Iden­ti­tät sowie loka­le Erzeu­gung und Wert­schöp­fung zu erhal­ten. Die­se reicht vom land­wirt­schaft­li­chen Fami­li­en­be­trieb über das Lebens­mit­tel­hand­werk bis hin zur Gast­wirt­schaft vor Ort. Genie­ßen ist Teil der Wirts­haus­kul­tur, wel­che zu unse­rer Hei­mat Ober­fran­ken gehört“, so Kulm­ba­cher Land­rat und Vor­sit­zen­der der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken Klaus Peter Söllner.

Laut dem Baye­ri­schen Hotel- und Gast­stät­ten­ver­band DEHO­GA wür­de die Mehr­wert­steu­er­erhö­hung von 7 auf 19 Pro­zent ange­sichts gestie­ge­ner Prei­se für Lebens­mit­tel, Ener­gie und Per­so­nal vie­le Gastro­no­men vor exi­sten­zi­el­le Her­aus­for­de­run­gen stellen.

„Nach­dem die Rah­men­be­din­gun­gen für die Gastro­no­mie der­zeit ohne­hin her­aus­for­dernd sind, wäre es in die­ser Pha­se nicht rich­tig, die Mehr­wert­steu­er zu erhö­hen. Anstatt zusätz­li­cher Bela­stun­gen set­zen wir uns für die Gastro­no­mie als Orte der Zusam­men­kunft ein. Gera­de bei uns im länd­li­chen Raum tra­gen vie­le klei­ne­re, oft fami­li­en­ge­führ­te Loka­le zur Erhal­tung attrak­ti­ver Innen­städ­te und Dör­fer bei“, betont der Vor­sit­zen­de des Bezirks­ver­ban­des Ober­fran­ken des Baye­ri­schen Land­kreis­ta­ges und Hofer Land­rat Dr. Oli­ver Bär.