Zwei Frau­en gaben sich am Diens­tag­nach­mit­tag in der Bay­reu­ther Fuß­gän­ger­zo­ne als Hell­se­he­rin­nen aus und erbeu­te­ten ins­ge­samt 60.000 Euro von einer 67-Jäh­ri­gen. Die Kri­po Bay­reuth sucht Zeugen.

Am Diens­tag­nach­mit­tag spra­chen zwei angeb­li­che Hell­se­he­rin­nen eine 67-Jäh­ri­ge in der Bay­reu­ther Fuß­gän­ger­zo­ne an. Die bei­den sag­ten der Frau eine düste­re Zukunft vor­aus. Sie wuss­ten jedoch, wie die 67-Jäh­ri­ge ihrem Schick­sal ent­ge­hen konnte.

Mit dem Bus beglei­te­ten die Betrü­ge­rin­nen die ver­äng­stig­te Frau nach Hau­se. Dort soll­te sie Schmuck und Bar­geld in ein Tuch wickeln. Mit die­sem Tuch führ­ten sie anschlie­ßend vor der Kir­che „Hei­lig Geist“ in Bay­reuth ein Ritu­al durch, wel­ches die dunk­len Pro­phe­zei­un­gen abwen­den soll­te. Als die 67-Jäh­ri­ge wie­der allei­ne war, bemerk­te sie, dass ihr Geld durch Papier­schnip­sel aus­ge­tauscht wor­den war. Ihr ent­stand somit ein Scha­den in Höhe von 60.000 Euro.

Die Tat­ver­däch­ti­gen waren zu die­sem Zeit­punkt bereits ver­schwun­den. Sie wer­den wie folgt beschrieben:

165 cm groß, kur­zes, blon­des Haar, sil­ber-graue Jacke

170 cm – 175 cm groß, hell­ro­te Haa­re zum Dutt gedreht

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Hat jemand die zwei angeb­li­chen Hell­se­he­rin­nen gese­hen? Hin­wei­se kön­nen unter der 0921/506–0 gege­ben werden.