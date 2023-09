Am 3.Oktober 2023 liegt in Göß­wein­stein Musik in der Luft: Zum Sai­son­ab­schluss fin­det der Musik­gar­ten unter dem Mot­to „Zuhö­ren- Sin­gen-Gemein­schaft“ statt.

Der Musik­ver­ein zieht durch den Göß­wein­stei­ner Innen­ort. Beginn ist um 15.00 Uhr im Gast­hof Frän­ki­sche Schweiz, wo ein ein­stün­di­ges Stand­kon­zert zele­briert wird. Von 16.00 – 17–00 Uhr zie­hen die Musi­ker als Wan­der­kon­zert durch den Ort, bevor von 17.00 – 18.00 Uhr das Schluss Kon­zert im Gast­hof Frän­ki­sche Schweiz statt­fin­det. Jeder kann dem Event kosten­frei beiwohnen.

Am 01.Oktober um 20.00 Uhr zieht unser all­seits belieb­ter Nacht­wäch­ter durch den Ort und erzählt Geschich­ten und Anek­do­ten über Göß­wein­stein. Hier­zu soll­te die Anmel­dung bis spä­te­stens Sams­tag 12.00 Uhr in der Tou­rist­info erfolgen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.feri​en​zen​trum​-goes​s​wein​stein​.de/​de/