Das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um orga­ni­siert vom 20. Novem­ber bis zum 4. Dezem­ber 2023 die „Demo­kra­ti­schen Akti­ons­wo­chen“, bei denen Klas­sen ab der 8. Jahr­gangs­stu­fe aller Schul­ar­ten herz­lich ein­ge­la­den sind, am auf­schluss­rei­chen Plan­spiel „Mühl­bach goes Euro­pe“ teil­zu­neh­men. Das Plan­spiel wird vom Cen­trum für ange­wand­te Poli­tik­for­schung der Lud­wig-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät durch­ge­führt und bie­tet Schü­lern eine span­nen­de Mög­lich­keit, die Demo­kra­tie und gesell­schaft­li­che Pro­zes­se inter­ak­tiv und pra­xis­nah zu erle­ben. Anmel­dun­gen kön­nen ab sofort erfolgen.

Was ist ein Planspiel

Ein Plan­spiel ist eine simu­lie­ren­de Lehr­me­tho­de, bei der die Schü­ler in ver­schie­de­ne Rol­len schlüp­fen und rea­li­täts­na­he Situa­tio­nen nach­spie­len. Es ist ein Tor zu einer rea­li­täts­na­hen Simu­la­ti­on, die den Schü­lern ermög­licht, in die Rol­len von Ent­schei­dungs­trä­gern zu schlüp­fen, ihre eige­nen Ideen ein­zu­brin­gen und die Kon­se­quen­zen ihres Han­delns in einem geschütz­ten Rah­men zu erle­ben. Dabei ent­decken die Schü­ler die Kom­ple­xi­tät von gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Pro­zes­sen und erfah­ren aus erster Hand, wie span­nend und berei­chernd akti­ve Betei­li­gung sein kann. Die spie­le­ri­sche Her­an­ge­hens­wei­se för­dert zudem die Krea­ti­vi­tät, Pro­blem­lö­sungs­fä­hig­kei­ten und die Fähig­keit zur Zusam­men­ar­beit in einem Team.

Kosten­frei, 10 Ter­mi­ne, ein­fa­che Anmeldung

Die Anmel­dun­gen für das Plan­spiel erfol­gen ab sofort direkt über das Frän­ki­sche Schweiz-Museum.

Die Teil­nah­me an den Plan­spie­len ist dank gro­ßer För­de­rung durch die Part­ner­schaft Demo­kra­tie Leben im Land­kreis Bay­reuth, der Rai­ner-Mark­graf-Stif­tung und der Adal­bert-Raps-Stif­tung für alle Schü­ler kosten­frei. Das Plan­spiel „Mühl­bach goes Euro­pe“ dau­ert jeweils einen Schul­tag. Ins­ge­samt ste­hen 10 Ter­mi­ne mit jeweils bis max. 45 Plät­ze zur Verfügung.

Lehr­kräf­te haben zudem die Mög­lich­keit, sich für eine spe­zi­el­le kosten­freie Leh­rer­fort­bil­dung am 22. Novem­ber 2023 (= Buß- und Bet­tag) anzu­mel­den, die bereits im Fort­bil­dungs­por­tal FIBS ein­ge­stellt ist. Die­se Fort­bil­dung zielt dar­auf ab, Lehr­kräf­te dar­über zu infor­mie­ren, wie Plan­spie­le im Unter­richt effek­tiv ein­ge­setzt wer­den kön­nen, um das Ver­ständ­nis und die Par­ti­zi­pa­ti­on in demo­kra­ti­schen Pro­zes­sen zu fördern.

Die Demo­kra­ti­schen Akti­ons­wo­chen sind eine Ein­la­dung an Jugend­li­che, in die leben­di­ge Welt der poli­ti­schen und sozia­len Inter­ak­ti­on ein­zu­tau­chen. Gemein­sam mit enga­gier­ten Lehr­kräf­ten kön­nen die Schü­ler ein unver­gess­li­ches Aben­teu­er erle­ben, das ihnen nicht nur lehr­rei­che Ein­blicke gewährt, son­dern auch die Büh­ne für ihre eige­nen Ideen und Lösungs­an­sät­ze bietet.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und zur Anmel­dung für das Plan­spiel oder die Leh­rer­fort­bil­dung kon­tak­tie­ren Sie bit­te das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um unter (09242–741 70 90/info@​fsmt.​de).