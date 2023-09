Mit der Alarm­übung auf dem Gelän­de der Fir­ma Mark­graf in der Die­sel­stra­ße im Indu­strie­ge­biet St. Geor­gen wur­de die Feu­er­wehr­ak­ti­ons­wo­che 2023 in der Stadt Bay­reuth am Sams­tag, den 23.09. erfolg­reich ein­ge­läu­tet. Ziel die­ser Woche ist es Ein­blick in die Arbeit der Feu­er­wehr zu geben. Eine Arbeit, die zum über­wie­gen­den Groß­teil von ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern unent­gelt­lich gelei­stet wird. Für die­se Tätig­keit soll sen­si­bi­li­siert und zum Mit­ma­chen ange­regt werden.

Für die Auf­takt­übung wur­de ein Gebäu­de­brand ange­nom­men. Meh­re­re Per­so­nen wur­den noch im Gebäu­de ver­misst bzw. hat­ten sich vor dem Rauch auf das Dach geflüch­tet und saßen dort fest. Für die alar­mier­ten Ein­hei­ten der Abtei­lun­gen St. Geor­gen, Inne­re Stadt und Feu­er­wehr-Ein­satz­lei­tung sowie die Feu­er­weh­ren Lain­eck und Bind­lach galt es ent­spre­chend schnell die Per­so­nen­ret­tung ein­zu­lei­ten. Dafür wur­den meh­re­re Trupps unter Atem­schutz im Innen­an­griff und par­al­lel von außen zwei Dreh­lei­tern ein­ge­setzt. Zur Ver­sor­gung der Geret­te­ten errich­te­te das BRK Bay­reuth einen Ver­letz­ten­sam­mel­platz. Die Brand­be­kämp­fung wur­de über meh­re­re Roh­re, dar­un­ter auch das Wen­de­rohr einer Dreh­lei­ter, im Außen­an­griff durch­ge­führt. Die hier­für not­wen­di­ge lei­stungs­star­ke Was­ser­ver­sor­gung wur­de über Schlauch­lei­tun­gen zu ver­schie­de­nen Was­ser­ent­nah­me­stel­len sicher­ge­stellt. Rund eine drei­vier­tel Stun­de lang konn­te die erfreu­lich hohe Anzahl an inter­es­sier­ten Zuschau­ern das Trei­ben der ins­ge­samt 91 Ein­satz­kräf­te ver­fol­gen, ehe es „Übungs­en­de!“ hieß.

Im Ver­lauf der Woche fol­gen wei­te­re Übun­gen unter Betei­li­gung der ver­schie­de­nen Ein­hei­ten aus dem Stadt­ge­biet sowie des BRK Bay­reuth. Schon am heu­ti­gen Sams­tag­nach­mit­tag ab 14 Uhr wird das 20-jäh­ri­ge Bestehen der Kin­der­feu­er­wehr in Lain­eck gefei­ert, am Abend fin­det dann die Lan­ge Nacht der Feu­er­weh­re von 17–23 Uhr auf dem Stadt­parkett statt. Den Abschluss bil­det tra­di­tio­nell der Tag der Offe­nen Tür in der Feu­er­wa­che, wel­cher am kom­men­den Sonn­tag (01.10.) ab 10 Uhr statt­fin­den wird.