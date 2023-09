Am Frei­tag, 6. Okto­ber 2023, ist es so weit. Das Glo­be Coburg am Güter­bahn­hof – die Ersatz­spiel­stät­te für das Lan­des­thea­ter – öff­net erst­mals sei­ne Türen. Für die­se Eröff­nungs­ga­la ver­lost die Stadt 15 Ein­la­dun­gen für bis zu zwei Personen.

Bürger*innen der Stadt Coburg, die einen Blick ins Inne­re des Glo­be wer­fen und noch vor der ersten Vor­stel­lung die ein­zig­ar­ti­ge Atmo­sphä­re die­ses beson­de­ren Hau­ses erle­ben wol­len, kön­nen auf https://​www​.coburg​.de/​g​l​obe ein Teil­nah­me­for­mu­lar ausfüllen.

Die Teil­nah­me ist bis zum 28. Sep­tem­ber 2023 mög­lich. Die Kar­ten wer­den anschlie­ßend unter allen Teilnehmer*innen ver­lost und Gewinner*innen ab 29. Okto­ber per E‑Mail benachrichtigt.

Ganz ohne beson­de­re Ein­la­dung steht allen Inter­es­sier­ten das Glo­be Coburg am 7. Okto­ber 2023 ab 15 Uhr offen. Zum Auf­takt spielt das größ­te Orche­ster Coburgs beim Sym­pho­nic Mob. Im Anschluss prä­sen­tiert das Ensem­ble klei­ne Auf­trit­te von Bal­lett, Schau­spiel und Musik­thea­ter. Das Fina­le des Tags der offe­nen Tür wird eine offe­ne Pro­be für Ver­dis „Mac­beth“.