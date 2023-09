Als Senio­ren­be­auf­trag­te ist Ste­fa­nie Hahn nun seit 12 Jah­ren Ansprech­part­ne­rin für die Belan­ge älte­rer Men­schen und deren Ange­hö­ri­ger in allen Lebens­si­tua­tio­nen und zustän­dig für die Ver­mitt­lung an unter­stüt­zen­de Ämter und Insti­tu­tio­nen. Am Diens­tag, 26. Sep­tem­ber 2023, lädt sie von 15 bis 18 Uhr in das Bür­ger­la­bor in der Haupt­wach­stra­ße 3 zur Sprech­stun­de zu Fra­gen rund ums Alter und hält natür­lich auch eine Rei­he von Infor­ma­tio­nen bereit, von der Pfle­ge, über Demenz bis zu inter­es­san­ten Veranstaltungen.

„Das Alter kann Schwie­rig­kei­ten mit sich brin­gen, bie­tet aber auch Chan­cen und Her­aus­for­de­run­gen“, sagt Ste­fa­nie Hahn. „Von der Kri­se bis zur Chan­ce ver­su­che ich für die älte­re Bevöl­ke­rung Bam­bergs da zu sein.“ So nimmt die Senio­ren­be­auf­trag­te Anre­gun­gen, Fra­gen und Beschwer­den aus der Bevöl­ke­rung auf, ver­steht sich als Inter­es­sen­ver­tre­tung für älte­re Men­schen, bear­bei­tet Grund­satz­fra­gen in Ange­le­gen­hei­ten älte­rer Men­schen und unter­stützt die Ent­wick­lung von senio­ren­po­li­ti­schen Leit­li­ni­en für die Stadt.

Außer­dem för­dert sie die Ver­net­zung und die Zusam­men­ar­beit mit den Trä­gern der Alten­hil­fe, unter­stützt Ver­ei­ne und Ver­bän­de, die in der Alten­ar­beit tätig sind und nimmt Anre­gun­gen ent­ge­gen zur Umset­zung von Maß­nah­men, wel­che die Ver­bes­se­rung der Lebens­qua­li­tät älte­rer Men­schen zum Ziel haben – all dies in enger Zusam­men­ar­beit mit dem Senio­ren­bei­rat der Stadt Bamberg.

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich zur Sprech­stun­de mit der Senio­ren­be­auf­trag­ten ein­ge­la­den. Eine Anmel­dung ist nicht notwendig.