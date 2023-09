Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

In Omni­bus eingesperrt

Bai­er­s­dorf – Am Sams­tag, gegen 05:00 Uhr, wur­de ein Omni­bus, der zuvor als Night­li­ner ein­ge­setzt war, in der Indu­strie­stra­ße auf dem dor­ti­gen Betriebs­ge­län­de geparkt. Bei der abschlie­ßen­den Über­prü­fung des Bus­ses über­sah der Bus­fah­rer ver­mut­lich einen schla­fen­den Fahr­gast im hin­te­ren Bereich und ver­ließ das Fahr­zeug. Als der Fahr­gast nach dem Erwa­chen sei­ne hilf­lo­se Lage bemerk­te, befrei­te er sich kur­zer­hand durch Ein­schla­gen einer Fen­ster­schei­be mit­tels Not­ham­mer. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich uner­kannt. Der Fahr­gast oder Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu die­sem geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Ille­ga­le Müllablagerung

Ecken­tal – Am Sams­tag­vor­mit­tag konn­ten im Bereich der Dr.-Otto-Leich-Straße, nahe der B2, durch auf­merk­sa­me Pas­san­ten meh­re­re unsach­ge­mäß ent­sorg­te Kani­ster fest­ge­stellt wer­den. Die Kani­ster konn­ten durch den Bau­hof Ecken­tal gebor­gen und einer fach­ge­rech­ten Ent­sor­gung zuge­führt wer­den. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum bis­lang unbe­kann­ten Müll­sün­der geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Bei Flucht vor Kon­trol­le mit Stra­ßen­la­ter­ne kollidiert

Uttenreuth/​Weiher – Am Sonn­tag, gegen 12:00 Uhr, konn­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße in Utten­reuth einen 22- jäh­ri­gen amts­be­kann­ten Ecken­ta­ler im Begeg­nungs­ver­kehr mit sei­nem Pkw fest­stel­len. Da die­ser bekannt­lich nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist, wen­de­te die Strei­fe um den 22-jäh­ri­gen einer Kon­trol­le zu unter­zie­hen. Bei Erblicken der Strei­fe beschleu­nig­te er jedoch sein Fahr­zeug stark und flüch­te­te in Rich­tung Wei­her um sich so einer Kon­trol­le zu ent­zie­hen. In Wei­her kam er bei einem Abbie­ge­vor­gang nach rechts in die Bach­stra­ße auf­grund sei­ner über­höh­ten Geschwin­dig­keit nach links von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te fron­tal mit einer Stra­ßen­la­ter­ne. Die­se knick­te ab und fiel auf einen dort par­ken­den Pkw. Der 22-Jäh­ri­ge blieb bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Neben der feh­len­den Fahr­erlaub­nis konn­te vor Ort zusätz­lich star­ker Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Da der 22-Jäh­ri­ge einen frei­wil­li­gen Alko­hol­test vor Ort ablehn­te, wur­de eine Blut­ent­nah­me zur Fest­stel­lung des Alko­hol­wer­tes ange­ord­net. Durch den Unfall ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von etwa 10.000 Euro. Der 22-Jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher muss sich nun wegen meh­re­rer began­ge­nen Straf­ta­ten ver­ant­wor­ten. Zeu­gen, die das Flucht- oder Unfall­ge­sche­hen beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Erlan­gen unter der Ruf­num­mer 09131/760414 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Wei­sen­dorf. Am 23.09.23 um 22:50 Uhr wur­de, Am Wind­flü­gel 7, ein gepark­ter Pkw VW Touran in der Far­be Grau von einem aus­par­ken­den Pkw VW Golf in der Far­be Sil­ber tou­chiert. Hier wur­de der gepark­te Pkw an der Front leicht ver­kratzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.