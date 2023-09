Den Stamm­tisch der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen-Par­tei (ÖDP) in der Kulm­ba­cher Kom­mun­bräu eröff­ne­te ver­gan­ge­ne Woche der 1. Vor­sit­zen­de des ÖDP Kreis­ver­ban­des und Bezirks­tags-Direkt­kan­di­dat Tho­mas Mül­ler (Burg­kunst­adt) über­ra­schen­der­wei­se mit einem Zitat von Mar­kus Söder :“ Wir wol­len, dass alles so bleibt, wie es ist“ ! Dem setz­te aller­dings Mül­ler sogleich ein Zitat von Toma­si di Lam­pe­du­sa aus sei­nem Roman “ Der Leo­pard “ ent­ge­gen : “ Wenn ihr wollt, dass alles so bleibt, wie es war, müßt ihr sehr vie­les ver­än­dern“ !!! Es ist das Ziel der baye­ri­schen ÖDP, dass es der baye­ri­schen Bevöl­ke­rung und der baye­ri­schen Wirt­schaft wei­ter­hin sehr gut gehen soll. Dann muss sich aber schleu­nigst eini­ges ändern. Des­halb muss die ÖDP in den baye­ri­schen Land­tag und den ober­frän­ki­schen Bezirks­tag! Des­halb lau­tet auch das Wahl­mot­to “ Ö oder nie“: wenn jetzt nicht end­lich mit öko­lo­gi­scher Poli­tik begon­nen wird, wird Bay­ern zu den Ver­lie­rern gehö­ren. Als erstes braucht Bay­ern genü­gend sau­be­re Ener­gie! War­um bau­en die Glas­in­du­strie im Fran­ken­wald und die Che­mie­in­du­strie im Burg­hau­se­ner Che­mie-Drei­eck gro­ße Wind­parks ? Weil ihre Kun­den CO2 – arme Pro­duk­te kau­fen wollen.