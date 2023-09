„Hört Euch des on, wonoch der Forch­hei­mer Men­ta­li­tät ein gewis­ser unüber­wind­li­cher Hang zum Wohl­be­fin­den beschei­nigt wird“

Am FREI­TAG, den 29.09.23, um 18:00 Uhr und am SONN­TAG, den 1.10.23, um 11:00 Uhr ist es wie­der soweit – erle­ben Sie ein außer­ge­wöhn­li­ches Thea­ter­stück zum Mit­lau­fen! Chro­nos – grie­chi­scher Titan, der die Zeit ver­kör­pert – ver­sam­melt Zeit­rei­sen­de um sich und tritt sei­ne bekannt belieb­te sze­ni­sche Stadt­füh­rung durch Forch­heims Jahr­hun­der­te an.

Auf der rund 1,5‑stündigen Tour durch Forch­heims Alt­stadt und deren bemer­kens­wer­ter Geschich­te, vor­bei an den wesent­li­chen Sehens­wür­dig­kei­ten, begeg­nen die Zeit­rei­sen­den unter ande­rem an der histo­ri­schen Stadt­mau­er einer Bäue­rin, die einen Zei­tungs­ar­ti­kel eines Nürn­ber­ger Jour­na­li­sten aus dem Jahr 1772 zum Besten gibt, in dem es um den Forch­hei­mer Kel­ler­wald und deren dur­sti­ge Besu­cher geht.

Möch­ten Sie nun ger­ne erfah­ren, wie die Geschich­te wei­ter­geht? Dann kom­men Sie vor­bei! Treff­punkt für die sehens­wer­te Vor­stel­lung vom StaTT­Thea­ter Forch­heim ist die Por­ta Vorch­hei­men­sis in der Haupt­stra­ße 56. Kar­ten gibt es vor Ort.