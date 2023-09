Zugang und Anfahrt zum Wahl­lo­kal durch Kirch­weih geändert

Am Wahl­sonn­tag, 8. Okto­ber 2023 fin­det zeit­gleich in Her­pers­dorf die tra­di­tio­nel­le Kirch­weih statt.

Da sich das Wahl­lo­kal im Feu­er­wehr­haus in Her­pers­dorf befin­det und die Kirch­weih­ver­an­stal­tung mit Fest­zelt direkt in die­sem Bereich auf­ge­stellt ist, wird in die­sem Jahr auch die Voll­sper­rung der Bütt­ner­stra­ße erfor­der­lich. Aus die­sem Grund müs­sen Zugang und vor allem Anfahrt zum Wahl­lo­kal geän­dert werden.

Park­mög­lich­kei­ten wer­den hier­für vor den Alt­glas­con­tai­nern in der Bütt­ner­stra­ße aus­ge­wie­sen. Von dort aus führt ein kur­zer Fuß­weg zum Abstim­mungs­ort im Feu­er­wehr­haus. Die Zufahrt ist über die Gärt­ner­stra­ße, die Ger­ber­stra­ße und einen Teil­be­reich der Bütt­ner­stra­ße möglich.

Bit­te Beschil­de­rung beach­ten! Die Park­plät­ze und deren Anfahrt wer­den ausgeschildert.

