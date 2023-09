Talen­te, die die Mobi­li­tät verändern

Ein Welt­un­ter­neh­men zu Gast in Peg­nitz – so könn­te der Titel zum Start des Schul­jah­res an der Berufs­schu­le Peg­nitz lau­ten. Fünf Tes­la-Azu­bis haben näm­lich am 25. Sep­tem­ber ihre Aus­bil­dung in der Pfarrer-Dr.-Vogl-Straße auf­ge­nom­men. Drei­ein­halb Jah­re lang wer­den sie zu Gie­ße­rei­me­cha­ni­kern geformt – ein Novum in der Fir­men­ge­schich­te Teslas.

„Das sind die ersten eige­nen Azu­bis, die wir zu Gie­ße­rei­me­cha­ni­kern aus­bil­den“, sagt Oli­ver See­wald, Lei­ter Mecha­ni­sche Aus­bil­dung bei Tes­la. In der heu­ti­gen Zeit wer­de es immer wich­ti­ger, sich selbst um die Aus­bil­dung hoch­qua­li­fi­zier­ter Fach­kräf­te zu küm­mern. Dass es die­se Azu­bis nun nach Peg­nitz ver­schla­gen hat, ist dabei kein Zufall. „Peg­nitz hat eine hohe Fach­kom­pe­tenz“, sagt See­wald, der selbst vor vie­len Jah­ren an der Berufs­schu­le gelernt und sich von den Gege­ben­hei­ten über­zeugt hat.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann ist stolz, dass es Finn Schultz, Jor­dan Fran­ke, Erdin Beri­sha, Isra­el Bod­un­rin­de und Jens Schrö­der in den Land­kreis Bay­reuth ver­schla­gen hat: „Die Berufs­schu­le Peg­nitz steht ins­be­son­de­re in der Abtei­lung Metall für eine hohe Qua­li­tät. Dass sich das selbst bis zu einem rie­si­gen Kon­zern wie Tes­la her­um­ge­spro­chen hat, erfüllt alle Betei­lig­ten mit Stolz. Hier wer­den Talen­te geformt, die mit Peg­nit­zer Unter­stüt­zung die Mobi­li­tät ver­än­dern wer­den und sich selbst­be­wusst immer neu­en Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft stel­len. Ich möch­te dem Tes­la-Quin­tett alles Gute für den Start an der Berufs­schu­le wünschen.“

Der Land­rat dank­te der Regie­rung von Ober­fran­ken, der Berufs­schu­le Peg­nitz und der Fir­ma Tes­la für die ziel­ori­en­tier­te und rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit, die es ermög­licht hat, die Tes­la-Azu­bis inner­halb kur­zer Zeit im Land­kreis Bay­reuth unterzubringen.