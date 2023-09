Die SPD hat sich in der ver­gan­ge­nen Sit­zung des Kreis­aus­schuss vehe­ment für den Erhalt des „Pack mer’s“-Gebrauchtwarenhofs aus­ge­spro­chen. Die Beabsichtigung,…

Aktu­el­les aus dem Forch­hei­mer Katha­ri­nen­spi­tal

Das Neue Katha­ri­nen­spi­tal betei­ligt sich an der Euro­päi­schen Woche des Sports In Koope­ra­ti­on mit der Gesund­heits­re­gi­on plus lädt Quar­tiers­ma­na­ge­rin Melanie…