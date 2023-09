MIT EIGE­NEN FEH­LERN DEN GEG­NER STARK GEMACHT

Der FC Ein­tracht Bam­berg war­tet wei­ter auf den ersten Punkt­ge­winn aus­wärts in der Regio­nal­li­ga. Auch beim „klei­nen“ Club am Valz­ner­wei­her zogen die „Dom­rei­ter“ mit 4:0 den Kür­ze­ren und schaff­ten es wei­ter­hin nicht, leich­te Tore zu ver­hin­dern und selbst zwin­gen­der in Abschluss­si­tua­tio­nen zu kommen.

Dabei begann das Spiel selbst durch­aus gut für die Gäste aus Bam­berg. Der agi­le David Lang konn­te nach einer Linz-Flan­ke im letz­ten Moment von sei­nem Gegen­spie­ler geblockt wer­den und ver­fehl­te weni­ge Minu­ten spä­ter nach einer Flan­ke von rechts von Luca Ljev­sic nur knapp mit dem Kopf. Aber auch die Haus­her­ren aus Nürn­berg hat­ten in der Anfangs­vier­tel­stun­de den ein oder ande­ren guten Abschluss, so dass die 300 Zuschau­er eine durch­aus mun­te­re Par­tie erlebten.