Die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on Bam­berg lädt am Diens­tag, den 26. Sep­tem­ber 2023 um 19 Uhr in der Gast­stät­te För­ster­klau­se, Ler­chen­weg 2, erneut zu einer offe­nen Bürger:innensprechstunde ein. Neben meh­re­ren Mit­glie­der der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on wer­den auch wie­der Eva Jutz­ler, Land­tags­kan­di­da­tin für Bam­berg-Stadt, und Jonas Merz­bach­er, Bezirks­kan­di­dat für Bam­berg-Land, vor Ort sein.

In unse­rer letz­ten Sprech­stun­de am ver­gan­ge­nen Mitt­woch in der Gast­stät­te Bruckerst­hof wur­de bei­spiels­wei­se die Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­tik in all ihren Facet­ten ver­tieft behan­delt. Gera­de der Aus­tausch mit dem Bür­ger­ver­ein ist uns dabei ein gro­ßes Anlie­gen gewesen.

Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich zu die­ser Sprech­stun­de ein­ge­la­den. Die Ver­an­stal­tung ist dazu gedacht, dass Fra­gen und Anre­gun­gen bespro­chen wer­den kön­nen. Aber auch ein all­ge­mei­ner poli­ti­scher Aus­tausch ist sehr will­kom­men. Eine Anmel­dung ist nicht notwendig.