Die Bam­berg Bas­kets haben ihre Erst­run­den-Par­tie im BBL-Pokal gewon­nen. In der Art­land Are­na in Qua­ken­brück sieg­ten die Bas­kets am Sonn­tag­nach­mit­tag mit 78:67 (38:31) bei den Art­land Dra­gons und zogen so ins Ach­tel­fi­na­le ein.

Head Coach Oren Amiel muss­te auf Patrick Heck­mann (krank) und den kurz­fri­stig auf­grund einer Magen­ver­stim­mung nicht ein­satz­fä­hi­gen Justin Gray ver­zich­ten. Erfolg­reich­ste Punk­te­samm­ler im Team der Bas­kets waren Zach Cope­land (26) und Kapi­tän Kar­sten Tad­da (17).

In der näch­sten Run­de haben die Bam­berg Bas­kets am Wochen­en­de um den 14./15. Okto­ber 2023 bei den Veo­lia Towers Ham­burg anzu­tre­ten. Die Han­sea­ten konn­ten ihr Spiel in Dres­den mit 88:85 gewinnen.