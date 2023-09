Bür­ger­park­ver­ein Bam­ber­ger Hain lädt zu Vor­trags­abend am 27. Sep­tem­ber in die TSG-Ver­eins­sport­gast­stät­te „Ver­eins­hain“ ein

Mit einem Vor­trag über „Bam­ber­ger Plät­ze, Parks und Stra­ßen­ver­kehr“ geht das Jubi­lä­ums­jahr „50 Jah­re Hain­brücke“ zu Ende. Der Bür­ger­park­ver­ein Bam­ber­ger Hain lädt dazu am Mitt­woch, 27. Sep­tem­ber, um 19 Uhr in die TSG-Ver­eins­sport­gast­stät­te „Ver­eins­hain“, Gal­gen­fuhr 30 (am Jahn­wehr), ein. Vor­tra­gen­de wer­den Dr. Bir­git Dietz und Ver­eins­vor­sit­zen­der Dr. Alfred Schel­ter sein. Hin­ter­grund der The­men­wahl ist der Bau der Hain­brücke vor 50 Jah­ren, mit dem vor allem die Bam­ber­ger Innen­stadt vom Auto­ver­kehr ent­la­stet wer­den soll­te. Die Refe­ren­ten stel­len dazu eini­ge Bam­ber­ger Plät­ze und Stra­ßen­zü­ge vor, wie sie sich heu­te dar­stel­len, und stel­len die Fra­ge, wie gegen­wär­ti­ge und erwar­te­te Bedürf­nis­se von Bür­gern und Besu­chern unter Berück­sich­ti­gung der Erhal­tung des Welt­ur­er­bes und der wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung zusam­men­ge­führt wer­den können.