Nach drei Jah­ren Pau­se ist es am Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber, wie­der so weit: Die Feu­er­wehr Erlan­gen öff­net ihre Türen und Tore. Als beson­de­res High­light wer­den wir an die­sem Tag noch Besuch von zwei ganz beson­de­ren Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen aus der Regi­on erhalten.

Mehr Infos: Tag der offe­nen Tür 2023 (feu​er​wehr​-erlan​gen​.de)