Vom 17.06. – 07.07. wur­de wie­der kräf­tig in die Peda­le getre­ten. Denn in die­sem Zeit­raum fand in Bay­reuth zum wie­der­hol­ten Mal das STADT­RA­DELN statt.

In den letz­ten Jah­ren ist die Bedeu­tung von Umwelt­schutz grö­ßer gewor­den denn je. Die Ein­spa­rung von CO2 und Kli­ma­ka­ta­stro­phen sind Bestand­teil der täg­li­chen Nach­rich­ten. Der 21-tägi­ge Wett­be­werb, eine bun­des­wei­te Akti­on des Kli­ma­bünd­nis, ani­miert die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von über 1000 Städ­ten und Kom­mu­nen dazu, mög­lichst vie­le All­tags­we­ge kli­ma­freund­lich mit dem Fahr­rad zurück­zu­le­gen. Ob es der Weg zur Arbeit ist, die Abend­tour in den Bier­gar­ten, der Wochen­end­aus­flug oder ein­fach eine klei­ne Rad­tour. STADT­RA­DELN zeigt, dass jeder Ein­zel­ne von uns auch im All­tag einen wich­ti­gen Bei­trag für ein bes­se­res Kli­ma lei­sten kann.

Um dies wert­zu­schät­zen, gab es für die ganz Flei­ßi­gen sogar etwas zu gewin­nen. Unter­teilt wur­de in drei Kate­go­rien: Zum einen die aktiv­sten Grup­pen, bei denen pro Kopf durch­schnitt­lich am mei­sten km gera­delt wur­den. Dann die besten Grup­pen, die mit viel Team­geist ins­ge­samt am mei­sten Kilo­me­ter mit dem Fahr­rad zurück­ge­legt haben. Und außer­dem noch die Ein­zel­kämp­fer, die ganz allein im Ver­gleich zu allen ande­ren am mei­sten gera­delt sind.

Die Gewin­ner des STADT­RA­DELN erhiel­ten bei der Preis­ver­lei­hung am ver­gan­ge­nen Mitt­woch ihre Urkun­den sowie ordent­lich ver­dien­te Prei­se. Dafür dankt die BMTG den Spon­so­ren Hage­bau­markt, Vedans, Mul­ti­cy­cle, Foc­ac­cia­la, Mini­golf Bay­reuth, Blu Bowl, Mali­bu, DAV-Klet­ter­zen­trum, Histo­ri­sches Muse­um, Buch­hand­lung im Kir­chen­eck, Welt­la­den Bay­reuth e.V., Señor Taco, Bären­land, Rad­gar­ten, Hoyler Bike, Adler-Apo­the­ke, Rad­Bar, TeeGschwend­ner, Escape Room und Moos-Design. Die BMTG hat sich eben­falls mit Prei­sen für die Gewin­ner beteiligt.

2023 wur­den in Bay­reuth inner­halb der 21 Tage ins­ge­samt 174.185 km gera­delt. Das sind schon über 60.000 km mehr als im Vor­jahr. Das Ziel für 2024 – natür­lich noch mehr km sam­meln! Noch mehr Ton­nen CO2 ein­spa­ren. Mehr für sich selbst und die Umwelt tun. Und am Ende sogar nen­nens­wer­te Prei­se absahnen.

Die Ver­an­stal­ter der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH blicken zufrie­den auf das STADT­RA­DELN 2023 zurück, sind jedoch auch vol­ler Zuver­sicht für die kom­men­den Jah­re, das Fahr­rad als Ver­kehrs­mit­tel noch stär­ker in Bay­reuth zu integrieren.