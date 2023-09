Ein Novum, der erste und ein­zi­ge Schaf­kopf­club im Land­kreis Forch­heim, „Herz­sticht“ Kirch­eh­ren­bach, fei­er­te sein 25-jäh­ri­ges Bestehen!

Am 15. und 16.September 23 fei­er­te der Schaf­kopf­club „Herz­sticht“ Kirch­eh­ren­bach e.V. sein 25-jäh­ri­ges Bestehen.

Die Fei­er­lich­kei­ten began­nen am Frei­tag mit einem Schaf­kopf­ren­nen, und ende­te am Sams­tag mit einem Ehrungs­abend mit musi­ka­li­scher Beglei­tung. Vor­stand Wer­ner Löb­lein, konn­te an die­sem Abend zahl­rei­che Gäste von den Kirch­eh­ren­ba­cher Ver­ei­nen, sowie zahl­rei­che Mit­glie­der begrüßen.

Nach Begrü­ßung und Vor­stel­lung der Chro­nik wur­den ver­dien­te Mit­glie­der geehrt. Geehrt wur­de für 10-jäh­ri­ge und 25-jäh­ri­ge treue Mit­glied­schaft. Beson­de­rer Anlass war die Ehrung der anwe­sen­den „Grün­dungs­mit­glie­der“, ohne die es den Ver­ein nicht geben würde.

Der 2. Bür­ger­mei­ster, Micha­el Knör­lein, sprach im Namen der Gemein­de, und den Ver­ei­nen, sei­ne Glück­wün­sche aus. Im Anschluss wur­de unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Wolf­gang Har­rer, die­ses Jubi­lä­um noch kräf­tig gefeiert.