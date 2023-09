Mit der klei­nen Geschich­te über „Jeder ist ein biss­chen anders – Du gehörst zu uns!“ hat Schul­lei­te­rin Rek­to­rin Manue­la Oppel an der Grund­schu­le in Bad Rodach 70 Erst­klas­s­kin­der herz­lich will­kom­men gehei­ßen und auf die inzwi­schen begon­ne­ne Schul­zeit eingestimmt.

Die Musi­cal- und Trom­mel­kin­der der Schu­le umrahm­ten die Fei­er­stun­de in der geschmück­ten und voll besetz­ten Turn­hal­le der Schu­le. Land­rat Seba­sti­an Straubel dank­te der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels für die Emil-Trink­fla­schen, die seit 26 Jah­ren alle Erst­klas­s­kin­der in Stadt und Land­kreis Coburg – heu­er sind es über 1200 – bekom­men. „Mit die­sen Fla­schen lei­sten wir einen wich­ti­gen Bei­trag für den Umwelt­schutz“, freu­te sich der Land­rat. Seit 1997 hat die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels für die Anschaf­fung der Emil-Trink­fla­schen über 240.000 Euro zur Ver­fü­gung gestellt.

Die Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr ist gera­de in der bevor­ste­hen­den dunk­len Jah­res­zeit sehr wich­tig. Dabei sind die von der Kreis­ver­kehrs­wacht Coburg sowie der AOK Coburg finan­zier­ten Sicher­heits­we­sten, die eben­falls alle Schul­an­fän­ger in Stadt und Land­kreis erhal­ten, ein wert­vol­ler Schutz. Die Poli­zei unter­stützt die Hin­wei­se über Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr mit einem Mal­buch für jedes Kind.

Schul­amts­di­rek­to­rin Gise­la Roh­de wand­te sich direkt an die ABC-Schüt­zen, indem sie frag­te, wer sich denn auf den ersten Schul­tag gefreut hat. Bür­ger­mei­ster Tobi­as Ehr­li­cher über­reich­te von der Stadt Bad Rodach klei­ne, mit Süßig­kei­ten gefüll­te Waf­fel­tüt­chen, die VR Bank hat­te für jedes Kind ein klei­nes Hand­tuch als Geschenk dabei.

Eltern­bei­rat und För­der­ver­ein der Schu­le brach­ten einen Obst­saft aus der Regi­on sowie eine Gar­de­ro­ben­ta­sche mit. Nach­dem die Schul­an­fän­ger von ihren Schul­pa­ten ihre Zucker­tü­te über­reicht bekom­men hat­ten, ließ am Ende der Fei­er­stun­de Pfar­rer Chri­sti­an Rosen­zweig zusam­men mit den Kin­dern 70 Luft­bal­lons mit guten Wün­schen für die Schul­zeit in den Him­mel stei­gen. Sym­bo­lisch durf­ten Basti­an und Thea alle Geschen­ke in Emp­fang nehmen.